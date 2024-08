Concurso Nacional Unificado teve 71 mil inscritos no Ceará; veja movimentação nos locais de prova

O Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado neste domingo (18), teve 71 mil inscritos no Ceará. Sem divulgar o número exato de abstenção, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a ausência foi alta em todo o território nacional, mas dentro da média para concursos públicos.

Imagens capturadas pelo Diário do Nordeste mostram como foi a movimentação em alguns locais de prova. No Ceará, a aplicação do exame aconteceu em oito cidades: Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.

Legenda: Candidatos formaram longas filas para entrar no local de prova em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Em meio ao sol e calor, candidatos procuraram maneiras de se proteger enquanto aguardavam abertura do local de prova Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Vendedores ambulantes aproveitaram para vender materiais necessários para a prova Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Milhares de cearenses se inscreveram para o CNU Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Concurso oferta mais de seis mil vagas Foto: Fabiane de Paula

QUANDO SAI O RESULTADO DO CNU?

As notas serão divulgadas no dia 8 de outubro. A nota final ponderada, também chamada de NFP, tem regras específicas de acordo com a vaga pretendida pelo candidato - ao todo, o CNU tem oito blocos temáticos. Para cada cargo, também há pesos diferentes para as provas objetivas, discursivas e de títulos.

No caso das vagas que pedem nível superior, há eixos temáticos dentro da prova de conhecimentos específicos. Num mesmo bloco, dependendo do cargo pretendido, cada eixo temático ganha uma ponderação diferente.