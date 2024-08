Tema da redação do Concurso Nacional Unificado aborda redução das desigualdades sociais

O Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado neste domingo (18), teve a redução das desigualdades sociais como tema da redação para os candidatos de nível médio.

“Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira?”, dizia o enunciado da prova de redação.

Chamado de 'Enem dos Concursos', o CNU é o maior processo seletivo para servidores públicos da história do Brasil. Foram mais de 2 milhões de inscritos para 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

O exame é dividido por blocos temáticos com o objetivo de focar nas aptidões de cada candidato e atender as demandas dos diversos órgãos federais por novos servidores. Durante a inscrição, o candidato escolheu um único bloco temático, com a possibilidade de concorrer a todos os cargos da categoria.

A redação integrou apenas a prova dos candidatos do bloco 8, de cargos de nível médio. Durante a manhã, os candidatos também responderam a questões de múltipla escolha.

Para os demais blocos, que são de nível superior, a prova teve questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e uma questão dissertativa relacionada à área de atuação.

A prova continua a tarde, com questões objetivas de matemática, noções de direito e realidade brasileira, além de perguntas de conhecimentos específicos do bloco temático.

Quando sai o gabarito e o resultado da prova do CNU?

A divulgação dos cadernos de provas ocorre às 20h de domingo, mas a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas ocorre apenas no dia 20 de agosto.

A divulgação final do resultado está prevista para 21 de novembro.

'Enem dos Concursos'

A primeira edição do 'Enem dos Concursos' ocorre neste domingo em 228 cidades brasileiras. As provas ocorreriam em maio, mas foram adiadas devido à tragédia no Rio Grande do Sul.

O certame ocorre em dois turnos. Pela manhã, os portões dos locais de prova abriram às 7h30 e fecharam às 8h30. Já à tarde, está previsto para abrir às 13h e fechar às 14h.

Além dos selecionados, o CNU terá, também, um banco de candidatos, com mais de 13 mil classificados que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem.

Os salários básicos iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407,90 a R$ 22,9 mil, conforme o cargo.