Veja quantidade de candidatos do Concurso Nacional Unificado por blocos temáticos

Disputada por 2,1 milhões de pessoas, a maior seleção para servidores públicos do país ocorre no próximo domingo (18). Candidatos irão disputar 6.640 vagas de nível médio e superior no Concurso Nacional Unificado (CNPU).

O certame é dividido em oito blocos, sendo o último o mais concorrido com 1.003 candidatos por vaga e o menos concorrido é o Bloco 2 [Veja ampla concorrência abaixo].

Em relação ao grupo de cotas, o bloco 8 segue sendo o mais disputado, com 1.120 concorrentes por vaga. Nessa categoria, o Bloco 2 segue sendo o menos concorrido.

Veja também Papo Carreira Mais de 54 mil candidatos vão ter atendimento especial no CNU; saiba mais Papo Carreira Concurso público da Prefeitura de Eusébio abre 32 vagas com salário de R$ 2,8 mil

Veja relação candidato/vaga por bloco

Bloco 1: 161,6 candidatos por vaga

Bloco 2: 132,3 candidatos por vaga

Bloco 3: 188,8 candidatos por vaga

Bloco 4: 339,7 candidatos por vaga

Bloco 5: 294 candidatos por vaga

Bloco 6: 197,5 candidatos por vaga

Bloco 7: 242,9 candidatos por vaga

Bloco 8: 1.003,7 candidatos por vaga

Veja relação candidato/vaga por bloco (cotas)

Bloco 1: 123 candidatos por vaga

Bloco 2: 122,3 candidatos por vaga

Bloco 3: 125,3 candidatos por vaga

Bloco 4: 330,6 candidatos por vaga

Bloco 5: 314,1 candidatos por vaga

Bloco 6: 156,8 candidatos por vaga

Bloco 7: 226,6 candidatos por vaga

Bloco 8: 1.120,1 candidatos por vaga

Qual dia e horário do concurso unificado?

As provas do CNU serão aplicadas no domingo, dia 18 de agosto.

Pela manhã, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30. Já à tarde, devem abrir às 13h e fechar às 14h (sempre pelo horário de Brasília).

Quando sai o gabarito e o resultado da prova do CNU?

A divulgação dos cadernos de provas ocorre às 20h de domingo, mas a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas ocorre apenas no dia 20 de agosto.

A divulgação final do resultado está prevista para 21 de novembro.