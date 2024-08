Concurso público da Prefeitura de Eusébio abre 32 vagas com salário de R$ 2,8 mil

A Prefeitura de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu concurso público com 32 vagas e remuneração de R$ 2.824. As oportunidades são para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. O nível das vagas é médio.

>>> Acesse as inscrições e edital

As inscrições foram abertas nessa terça-feira (13) e seguem até 10 de setembro no site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame.

Veja também Papo Carreira Mais de 54 mil candidatos vão ter atendimento especial no CNU; saiba mais Papo Carreira Instituto Mirante lança seleção pública com vagas para Estação das Artes, MIS, e Pinacoteca do Ceará Papo Carreira Cagece oferta 114 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja detalhes

Detalhamento de vagas

Agente de Combate às Endemias 1 vagas

Agente Comunitário de Saúde 31 vagas

A taxa de inscrição é no valor de R$ 95. A prova objetiva será realizada em 1º de dezembro.

Acontecerá ainda um curso de formação para os aprovados. O concurso tem prazo de validade de dois anos, a partir da data de homologação.