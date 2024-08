Instituto Mirante lança seleção pública com vagas para Estação das Artes, MIS, e Pinacoteca do Ceará

O Instituto Mirante de Cultura e Arte, do governo do Estado do Ceará, lançou edital de Seleção Pública com cinco vagas de trabalho imediato e mais cinco para composição de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos Técnico de Manutenção, Engenheiro de Som, Museóloga(o), Técnico Especialista II (Preservação e Restauração) e Analista (Administrativo Financeiro).

Os selecionados vão atuar nos espaços culturais Estação das Artes, Museu da Imagem e do Som do Ceará e Pinacoteca do Ceará, equipamentos geridos pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), em parceria com o Instituto Mirante.

Como se inscrever?

As inscrições tiveram início nesta terça-feira (13) e podem ser feitas até a próxima segunda-feira (19), através de cadastro no site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

Das vagas ofertadas, 25% são reservadas para pessoas negras (pretas e pardas), 5% para pessoas quilombolas, 5% para pessoas indígenas e 10% para pessoas com deficiência.