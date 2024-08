Cagece oferta 114 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja detalhes

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) ofertará 114 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza para o mês de setembro. As oportunidades são para os cursos de atendimento ao cliente, eletricidade básica, empreendedorismo, excel intermediário e relações interpessoais no mercado de trabalho.

As inscrições acontecem no dia 31 de agosto, de 07h30 às 11h30, na sede da companhia, que fica na Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, no bairro Vila União, em Fortaleza. Os interessados devem solicitar carta de encaminhamento em qualquer SINE/IDT até o dia 30 de agosto.

Além da carta de encaminhamento, é preciso no ato da inscrição apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 16 anos.

Como pedir carta de encaminhamento?

Para solicitar a carta de encaminhamento no SINE/IDT, é necessário levar em mãos comprovantes de endereço em Fortaleza ou Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), número do PIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), identidade e CPF.

A Cagece reforça que a carta de encaminhamento não garante a participação no curso escolhido, pois as vagas serão preenchidas por ordem de chegada no dia da inscrição. Para quem já concluiu algum curso gratuito oferecido pela Cagece, é possível substituir a carta de encaminhamento do SINE/IDT pelo certificado de conclusão do curso realizado. O material didático e o certificado de conclusão serão entregues gratuitamente aos alunos.

Veja lista de vagas por curso:

Atendimento ao cliente – 25 vagas

Período: 16 a 25 de setembro

Horário: 17h às 21h, de segunda a sexta

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Eletricidade básica – 25 vagas

Período: 9 a 15 de setembro

Horário: 17h às 21h, de segunda a sexta

Horário:8h às 17h, sábado e domingo

Local das aulas: Unidade da Cagece no Pici (Rua Hilda Chavante, 1.900, Pici, Fortaleza)

Empreendedorismo – 25 vagas

Período: 2 a 27 de setembro

Horário: 17h30 às 19h30, de segunda a sexta

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Excel intermediário – 14 vagas

Período: 2 a 13 de setembro

Horário: 17h às 21h, de segunda a sexta

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Relações interpessoais no mercado de trabalho – 25 vagas