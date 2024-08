B&Q abre inscrições para Programa de Trainee 2024, veja detalhes

A B&Q está com inscrições abertas de seu programa de Trainee 2024, voltado para jovens talentos das áreas de energia, engenharia, administração e tecnologia.

O programa tem duração de 12 meses e, segundo a empresa, oferece uma "experiência completa que vai além do aprendizado técnico". As vagas são para áreas de tecnologia da informação, segurança do trabalho, financeiro, manutenção, operações, e Supply Chain.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de agosto diretamente pelo site da empresa.

Para participar do Programa Trainee B&Q 2024, a empresa exige que os candidatos atendam aos requisitos abaixo:

Graduação concluída ou em andamento em áreas relacionadas ao setor de energia, engenharia, administração ou tecnologia.

Potencial de liderança e comportamento proativo.

Disponibilidade para viagens e mudanças de localidade. Conhecimento em informática e inglês em nível avançado.

Experiência internacional será considerada um diferencial.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos pelo programa estão: vale-transporte e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada e auxílio moradia para aprovados que residem fora do estado do Ceará.

Além disso, a B&Q oferece oportunidades de crescimento dentro da empresa, participação em projetos inovadores, desenvolvimento profissional acelerado, e mentoria com líderes da B&Q.