Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (12)

Concursos e seleções públicas têm inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (12), com salários que chegam a mais de R$ 13 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são para Fortaleza e cidades do Interior do Estado. Confira a lista abaixo:

IFCE de Fortaleza

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com 430 vagas abertas para 13 cursos técnicos presenciais do campus de Fortaleza. Metade das vagas será destinada a estudantes que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas.

Há alguns cursos para quem ainda está cursando o ensino médio e outros cursos para quem já completou.

>> Confira edital completo

As inscrições estão abertas entre 7 e 22 de agosto e devem ser realizadas pelo site da Funetec, responsável pelo certame.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 50.

Escola de Gastronomia Social

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), está com seleção aberta para cursos profissionalizantes de Cozinha, Panificação e Confeitaria.

São ofertadas 140 vagas distribuídas entre os três cursos, nos turnos manhã e tarde. Todas as formações são gratuitas e presenciais. Os cursos de Panificação e Confeitaria têm duração de dois meses, e o de Cozinha, quatro meses.

>> Veja o manual de inscrição

As inscrições seguem abertas até dia 13 de agosto, e devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na sede da escola, que fica na Rua Manoel Dias Branco, nº 80, no bairro Cais do Porto. O atendimento acontece das 8h30 às 12h ou de 13h às 16h30, e o candidato deve estar com RG, CPF e comprovante de endereço.

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)

O edital do concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) foi lançado com vagas destinadas para técnicos e analistas da área de apoio.

As carreiras exigem o nível superior e tem ganhos de até R$ 13 mil. Haverá a reserva de 20% das vagas para pessoas negras e 3% para indígenas.

>> Veja edital

Os candidatos aprovados poderão ser lotados na sede do TRF5, em Recife, ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

As inscrições vão até as 23h do dia 27 de agosto, devendo ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame.

Prefeitura de Uruoca

A prefeitura de Uruoca abriu um concurso público com 212 vagas imediatas para candidatos com níveis médio e superior completo. Os salários variam de R$ 756 a R$ 4,5 mil.

A prova objetiva de 30 questões será realizada no dia 13 de outubro, para candidatos de nível superior, enquanto no dia 20 de outubro ocorre a do nível médio.

>>Confira o edital completo

As inscrições podem ser feitas pelo site da Universidade Patativa até o dia 22 de setembro.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

A Câmara Municipal de Itapajé está com 10 vagas de concurso público abertas com salários entre R$ 1,4 mil e R$ 3 mil. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior em áreas como direito, ciências contábeis e administração.

As inscrições seguem até o próximo dia 18 de agosto no site da Universidade Patativa, organizadora do certame.

>>> Leia o edital

PREFEITURA DE FORTIM

A Prefeitura de Fortim, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 403 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior até o dia 19 de agosto.

Há oportunidades para 65 cargos, entre eles agente administrativo, assistente social, cozinheiro, educador físico, enfermeiro, eletricista, engenheiro agrônomo, médico, motorista, nutricionista e professor. Os salários iniciais variam de R$ 1.412,00 a R$ 9.100,00.

>> Veja edital

Concurso dos Correios

As inscrições para o concurso dos Correios para as áreas de Saúde e Segurança do Trabalho serão abertas às 10h desta quarta-feira (7). São ofertadas 33 vagas de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. A remuneração inicial varia de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48.

>> Veja edital completo

O período de inscrições termina às 22h de 8 de setembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 70.