Local de prova do CNU é divulgado pelo Governo; veja como consultar

O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU), que informa o local de prova do exame, foi disponibilizado nesta quarta-feira (7), conforme o cronograma do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As informações já estão disponíveis na aba 'Área do Candidato', mesma página em que o candidato fez a inscrição para o concurso. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.

Esse cartão de confirmação contém informações como número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar o candidato que precise de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

A recomendação do Ministério da Gestão é que a pessoa inscrita no concurso leve o cartão no dia da realização da prova, no dia 18 de agosto, apesar de não ser obrigatório.

Veja também Papo Carreira Concurso CNU: candidatos receberão folha para anotação de respostas após prova Papo Carreira CNU tem mais de 31 mil desistências após alteração de data

Cronograma previsto do 'Enem dos concursos'

7 de agosto: Disponibilização dos Cartões de Confirmação

18 de agosto: Aplicação das provas

18 de agosto: Divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h)

20 de agosto: Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas

20 e 21 de agosto: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados

26 de agosto: Divulgação da relação candidato/vaga no site do CPNU

8 de setembro: Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta

8 de outubro: Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

21 de novembro: Divulgação final dos resultados

Janeiro de 2025: Início da convocação para posse e cursos de formação

O concurso unificado oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. O certame também terá um banco de mais de 13 mil candidatos classificados que ficarão na lista de espera, com possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem.

Os salários iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407,90 a R$ 22.900, conforme o cargo.