Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes presenciais

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), está com seleção aberta para cursos profissionalizantes de Cozinha, Panificação e Confeitaria.

São ofertadas 140 vagas distribuídas entre os três cursos, nos turnos manhã e tarde. Todas as formações são gratuitas e presenciais. Os cursos de Panificação e Confeitaria têm duração de dois meses, e o de Cozinha, quatro meses.

As inscrições tiveram início nesta quarta-feira (7) e podem ser feitas até a próxima terça-feira (13), exclusivamente de forma presencial na sede da escola, que fica na Rua Manoel Dias Branco, nº 80, no bairro Cais do Porto. O atendimento acontece das 8h30 às 12h ou de 13h às 16h30, e o candidato deve estar com RG, CPF e comprovante de endereço.

>> Veja o manual de inscrição

Requisitos

Para se candidatar, é preciso ter a partir de 18 anos, ensino médio completo ou em andamento, disponibilidade de segunda a sexta-feira no turno escolhido (manhã ou tarde), estar inserido em ações afirmativas e em situação de vulnerabilidade social. No ato da inscrição, os candidatos deverão assistir a um vídeo e preencher um formulário de inscrição.

Os candidatos que necessitarem de intérprete de libras para efetuar a inscrição, deverão fazer agendamento através do e-mail: coordenacaopedagogica.gastronomiasocial@idm.org.br ou pelo Whatsapp: (85) 99295 2122 | (85) 99294 1277.

A aula inaugural acontece no dia 23 de agosto. Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da EGSIDB.