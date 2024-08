IFCE de Fortaleza abre 430 vagas gratuitas para 13 cursos técnicos; confira áreas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com 430 vagas abertas para 13 cursos técnicos presenciais do campus de Fortaleza. Metade das vagas será destinada a estudantes que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas.

Há alguns cursos para quem ainda está cursando o ensino médio e outros cursos para quem já completou.

Os cursos ofertados para quem completou o ensino médio, são:

Edificações;

Eletrotécnica;

Guia de Turismo;

Instrumento Musical;

Manutenção Automotiva;

Mecânica Industrial;

Segurança do Trabalho.

Já em relação às oportunidades integradas ao ensino médio, estão:

Edificações;

Eletrotécnica;

Informática;

Mecânica Industrial;

Química;

Telecomunicações.

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas entre 7 e 22 de agosto e devem ser realizadas pelo site da Funetec, responsável pelo certame.

A seleção inclui uma prova de conhecimentos gerais e de redação, que será aplicada no dia 8 de setembro.

Isenção da taxa

Para participar, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 50.

Os candidatos inscritos Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal têm direito à isenção da taxa. É possível solicitar a isenção até dia 13 de agosto, na opção "Requerimento de isenção". Para isso, basta informar o Número de Identificação Social (NIS) da própria pessoa candidata.

Calendário do processo seletivo