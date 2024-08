Concurso da Caixa tem resultado divulgado para cargos de nível médio; saiba como acessar

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta terça-feira (6) o resultado do concurso público de 2024 para vagas de nível médio. A lista com o nome dos aprovados está disponível no site da Fundação Cesgranrio e no Diário Oficial da União. Já o resultado das provas para nível superior deve ser publicado no dia 19 de agosto.

Após a divulgação do resultado, as convocações podem ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo de validade do certame, que é de 12 meses.

O salário inicial para as vagas de nível médio é de R$ 3.762. Já para as carreiras de nível superior, os salários iniciais são de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Além da remuneração, os selecionados receberão auxílio alimentação e refeição, direito à assistência médica, previdência complementar, vale-transporte, auxílio creche, entre outros.

Mais de 1,2 milhões de brasileiros se inscreveram para participar dos concursos e, ao todo, 4 mil vagas de nível médio e 50 de nível superior serão preenchidas. Do total de oportunidades, 6% serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Candidatos do Rio Grande do Sul

Para os inscritos no Rio Grande do Sul, que somam aproximadamente 46 mil candidatos, as provas serão aplicadas no dia 29 de setembro. A aplicação do exame foi adiada por conta da situação de calamidade que assolou o estado.

Nível médio

Técnico Bancário Novo (1,6 mil vagas)

Técnico Bancário Novo para a área de TI (1,6 mil vagas)

Cadastro reserva (800 vagas)

Nível superior

Médico do Trabalho (28 vagas, sendo 5 para cadastro reserva)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas, 5 para cadastro reserva)