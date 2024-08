Mais de 54 mil candidatos vão ter atendimento especial no CNU; saiba mais

Em meio aos 2,1 milhões de inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU), 54.219 candidatos solicitaram atendimento especial durante a aplicação das provas, que ocorre neste domingo (18).

Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o apoio especial podia ser solicitado no momento da inscrição por: pessoas com deficiência (PcD), pessoas com transtorno de espectro autista (TEA), gestantes e lactantes.

Dos 54,2 mil pedidos de atendimento especial, as solicitações foram:

Atendimento especial relacionadas ao transtorno de espectro autista (TEA): 7.035 solicitações;

7.035 solicitações; Atendimento especial para pessoas com deficiência (PcD): 43.926 solicitações;

43.926 solicitações; Atendimento especial para gestantes: 1.551 solicitações;

No caso das gestantes, elas pediram apoio para perna e pé, assim como mesa e cadeira separadas.

Cronograma previsto do 'Enem dos concursos'

7 de agosto: Disponibilização dos Cartões de Confirmação

18 de agosto: Aplicação das provas

18 de agosto: Divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h)

20 de agosto: Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas

20 e 21 de agosto: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados

26 de agosto: Divulgação da relação candidato/vaga no site do CPNU

8 de setembro: Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta

8 de outubro: Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

21 de novembro: Divulgação final dos resultados

Janeiro de 2025: Início da convocação para posse e cursos de formação

O concurso unificado oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. O certame também terá um banco de mais de 13 mil candidatos classificados que ficarão na lista de espera, com possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem.

Os salários iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407,90 a R$ 22.900, conforme o cargo.