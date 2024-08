Veja todos os detalhes que precisa saber sobre a prova do CNU, que será no domingo (18)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) será realizado no domingo (18), com aplicação em 228 cidades brasileiras. O concurso unificado oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal, e teve um total de 2,1 milhões de candidatos inscritos.

O certame formará um banco de mais de 13 mil candidatos classificados que ficarão na lista de espera, com possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem.

O exame é dividido por blocos temáticos com o objetivo de focar nas aptidões de cada candidato e atender as demandas dos diversos órgãos federais por novos servidores. Durante a inscrição, o candidato escolheu um único bloco temático, com a possibilidade de concorrer a todos os cargos da categoria.

Como saber o local de prova do CNU?

O local de prova do exame está inserido no cartão de confirmação de inscrição do CNU. As informações já estão disponíveis na aba 'Área do Candidato', mesma página em que o candidato fez a inscrição para o concurso. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.

Esse cartão de confirmação contém informações como:

Número de inscrição;

Data;

Hora;

Local de prova.

Além disso, também registra o candidato que precise de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Qual dia e horário do concurso unificado?

As provas do CNU serão aplicadas no domingo, dia 18 de agosto.

Pela manhã, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30. Já pelo da tarde, está previsto para abrir às 13h e fechar às 14h (sempre pelo horário de Brasília).

Como será a identificação dos candidatos

Conforme o Ministério da Gestão, é recomendado levar o cartão de prova. Além disso, é obrigatório estar com um documento para a identificação pessoal, que inclui:

Título de Eleitor ou e-Título;

CNH ou CNH Digital;

RG ou RG digital

Em relação aos documentos digitais, eles precisam ser apresentados nos aplicativos oficiais do Governo ou pela Carteira de Documentos Digitais do GOV.BR. É recomendado que o aplicativo já esteja baixado no celular e que o aparelho esteja carregado.

Porém, não serão aceitas cópias autenticadas, nem fotografias feitas do documento.

O que pode levar para a prova do CNU?

É possível levar alimentos e água no dia da prova, mas as garrafas precisam ser transparentes e os alimentos devem estar com as embalagens lacradas.

Porém, não será permitido uso de:

Relógio;

Óculos escuros;

Boné;

Chapéu;

Gorro;

Protetores auriculares.

Qual o tempo de permanência na sala de prova?

O candidato deve permanecer, no mínimo, duas horas dentro do local de provas. Caso deixe antes desse tempo, será eliminado do concurso.

Quando sai o gabarito e o resultado da prova do CNU?

A divulgação dos cadernos de provas ocorre às 20h de domingo, mas a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas ocorre apenas no dia 20 de agosto.

A divulgação final do resultado está prevista para 21 de novembro.