Segunda edição do 'Enem dos concursos' pode acontecer em 2025, afirma ministra

O Governo Federal analisa a possibilidade uma segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como Enem dos Concursos, em 2025. A perspectiva é da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Segundo ela, existe a possibilidade de novas provas para agosto do ano que vem. Para isso, até março de 2025, o Governo deve anunciar a realização da segunda edição e publicação do edital. As informações são do g1.

A declaração da ministra acontece a apenas três dias para a realização do concurso. Ainda na fala dela, ficou claro que o ideal é que uma nova prova aconteça antes das eleições de 2026.

Balanço deste ano

Esther Dweck frisou que a decisão será tomada após o Governo fazer um balanço do concurso deste ano. A previsão para 2025 é preencher mais de 7 mil vagas por meio do cadastro de reserva do "Enem dos concursos".

A ministra detalhou a logística e os cuidados para garantir que a prova seja aplicada com segurança e critérios de acessibilidade.

Legenda: Neste ano, candidatos foram distribuídos em 3.647 locais de provas, totalizando 72.041 salas para aplicação do exame Foto: Shutterstock

"Se tudo for confirmado como a gente imagina, a gente tem mais uma expectativa de 7 mil vagas, que podem ser tanto para chamar justamente o cadastro de reserva do Concurso Nacional Unificado ou outros canais de reserva de concursos que estão sendo realizados", explicou.

A dinâmica das provas seguirá um fluxo próprio. Durante a manhã, as avaliações devem começar às 9h e encerrar às 11h30. Nesse período, os candidatos do ensino superior (blocos 1 a 7) terão que responder 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais, além de uma questão dissertativa.

Enquanto isso, os candidatos do ensino médio (bloco 8) responderão 20 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, além de fazer uma redação. No período da tarde, as provas de nível superior serão constituídas de 50 questões objetivas sobre conhecimentos específicos.

Haverá uma avaliação diferente para cada bloco temático. Já a prova de nível médio será formada por 40 questões objetivas.

As pessoas foram distribuídas em 3.647 locais de provas, em 72.041 salas para aplicação do exame. Além disso, 94,6% dos candidatos farão as provas em um endereço até 100 km de distância de onde mora.

Confira o cronograma do concurso neste ano

Aplicação das provas: 18/08

Divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h): 18/08

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20/08

Disponibilização da imagem do cartão-resposta: 10/09

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 08/10

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Previsão de divulgação dos resultados: 21/11

Início da convocação para posse e cursos de formação: janeiro/2025