Nota do CNU: saiba como é calculada a média final ponderada e quando sai o resultado

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) são realizadas neste domingo (18). Os candidatos às mais de 6 mil vagas precisam esperar cerca de dois meses, até o dia 8 de outubro, para receberem as notas finais.

A nota final ponderada, também chamada de NFP, tem regras específicas de acordo com a vaga pretendida pelo candidato - ao todo, o CNU tem oito blocos temáticos. Para cada cargo, também há pesos diferentes para as provas objetivas, discursivas e de títulos.

Em alguns casos, tanto para os cargos de nível médio como para os de nível superior, há prova de títulos, o que muda o peso dos testes de conhecimentos específicos e de conhecimentos gerais.

No caso das vagas que pedem nível superior, há eixos temáticos dentro da prova de conhecimentos específicos. Num mesmo bloco, dependendo do cargo pretendido, cada eixo temático ganha uma ponderação diferente.

Saiba como vai funcionar o cálculo:

Blocos 1 a 7

Para os cargos de nível superior, a NFP será a soma de:

Nota da prova de conhecimentos gerais + Nota da prova conhecimentos específicos + Nota da prova de discursiva + Nota da prova de títulos (se houver).

As provas objetivas são as 20 questões de Conhecimentos Gerais do exame pela manhã e mais 50 questões de Conhecimentos Específicos aplicadas no turno da tarde.

Em cada bloco do concurso, há cinco eixos temáticos com diferentes áreas de estudo que têm peso distinto - ele é maior dependendo do cargo pretendido.

Ou seja, a nota final da prova de conhecimentos específicos é feita a partir da soma dos acertos em cada eixo, multiplicada pelo peso deste eixo.

O candidato pode consultar o peso de cada eixo temático para sua vaga escolhida no Anexo V de cada edital.

Qual é a nota de corte do CNU?

Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar pelo menos 40% dos pontos das provas objetivas. Além disso, não pode zerar a prova discursiva.

Já as questões discursivas terão dois critérios para avaliação: o uso adequado da Língua Portuguesa e os conhecimentos específicos exigidos pela proposta de dissertação/redação; 50% da nota corresponde apenas à avaliação do português.

Como funciona a prova de títulos

Caso o cargo tenha prova de títulos e o peso neste critério, a regra para a NFP muda. A prova de títulos engloba cursos e qualificações, além de pós-graduações, mestrado e doutorado. Tempo de trabalho e experiência prévia comprovada na área de atuação da vaga pretendida também são levados em conta.

O peso das provas de títulos na nota final também varia. Veja as diferenças de peso:

Vagas que não têm prova de títulos

Prova de conhecimentos gerais: 25%

Prova de conhecimentos específicos: 55%

Prova discursiva: 20%

Vagas com prova de títulos valendo 5% do total

Prova de conhecimentos gerais: 25%

Prova de conhecimentos específicos: 50%

Prova discursiva: 20%

Prova de títulos: 5%

Vagas com prova de títulos valendo 10% do total

Prova de conhecimentos gerais: 20%

Prova de conhecimentos específicos: 50%

Prova discursiva: 20%

Prova de títulos: 10%

Bloco 8 (Nível Intermediário)

No bloco 8, que oferta 692 vagas, a aprovação estipula que o candidato obtenha, no mínimo, 30% do total de pontos das provas objetivas, bem como não tirar nota zero na redação.

Neste caso, a NFP será a soma da pontuação nas provas objetivas e da nota da redação. Os pesos serão diferentes no caso dos cargos que oferecem prova de títulos.

Veja o peso de cada prova:

Vagas que não têm prova de títulos

Provas objetivas: peso de 80%

Redação: peso de 20%

Vagas que têm prova de títulos

Provas objetivas: peso de 70%

Redação: peso de 20%

Títulos: peso de 10%

Segundo o Governo Federal, o resultado final do exame só será divulgado em 21 de novembro.