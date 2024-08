Lula visita sala que monitora aplicação do CNU em todo o País

O presidente Lula (PT) visitou, neste domingo (18),a sala de situação instalada na sede do Dataprev, em Brasília, para monitorar a aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU).

Ele chegou ao local acompanhado da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Público, Esther Dweck. A pasta é responsável por coordenar a aplicação do certame em todo o País. Além dela, uma comitiva de ministros também estiveram no local, ao lado do chefe de Estado.

Veja também Papo Carreira 20 mil malotes de provas foram entregues na manhã deste domingo para realização do CNU Papo Carreira Metade dos candidatos ainda não viu local de prova; veja como consultar cartão de confirmação do CNU

O CNU começou a ser aplicado neste domingo e é dividido em duas fases. Pela manhã, os participantes realizam as prova de conhecimento gerais. À tarde, cada um deles fará as provas específicas para a área almejada.

Conforme a ministra, o exame abordará ética no serviço público, diversidade, democracia, entre outros temas. As informações são do G1.

Na ocasião, Lula questionou a ministra "se existe algum mecanismo de investigar outras coisas da pessoa", tendo em vista que, com a ascensão do crime organizado, se seria possível "aferir o comportamento desse cidadão além do conhecimento específico" demonstrado na prova.

Diante dos questionamentos, Esther Dweck disse que todos os aprovados irão passar por curso de formação.