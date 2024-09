Concurso da Guarda Civil Municipal de Tamboril, no Ceará, tem 22 vagas com salário de R$ 1,4 mil

Estão abertas até o próximo dia 9 de outubro inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Tamboril, no Interior do Ceará. São 22 vagas, além do cadastro de reserva, com remuneração de R$ 1.412 e carga horária de 40 horas semanais. O valor do salário pode ser acrescido de gratificações, e há ainda 35% de adicional de periculosidade.

Os interessados devem se inscrever no site da Consulpam, que é a organizadora do certame. A taxa de inscrição é única, no valor de R$ 100.

Provas

Uma prova teórico-objetiva com 80 questões será feita no dia 1º de dezembro deste ano. Haverá ainda exame médico, teste de aptidão física (TAF), investigação social e avaliação psicológica.

Por último, os aprovados passarão pelo curso de formação profissional. O concurso tem um prazo de validade de dois anos.