Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 8

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (8/7), exibe o filme "Mais que Vencedores" após "Cheias de Charme - Edição Especial", às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Mais que Vencedores"

A vida do técnico de basquete John Harrison muda do dia pra noite quando os sonhos do campeonato estadual de sua equipe são frustrados com notícias inesperadas. A maior fábrica na cidade, de repente, fecha e centenas de famílias começam a se mudar. John precisa encarar os desafios enfrentados por sua família e seu time.

Convocado pela diretora da escola para preencher e treinar a equipe de cross-country, um esporte que ele não conhece e nem gosta, John fica frustrado e questiona o seu valor.

TRAILER DE "MAIS QUE VENCEDORES"

FICHA TÉCNICA DE "Mais que Vencedores"