Madrugada no BBB 22 tem paródia de Vyni e muitas conversas sobre paredão; veja resumo

O cearense Vinícius, o Vyni, fez uma paródia sobre o paredão a ser definido na noite deste domingo (12), no Big Brother Brasil 2022. Nesta madrugada, em brincadeira com a dançarina Brunna Gonçalves, ele especulou que os 'anjos' da semana devem imunizar o ator Douglas Silva.

Restaria como opção para ele, portanto, apenas a modelo Natália para indicação.

Vyni começa cantarolando: "Pra que, pra que os meninos vão imunizar o DG [Douglas]?". Depois, critica os anjos. "Pedro Scooby e Paulo André não valem nada". Neste momento, Brunna ri.

O participante cearense continua a paródia: “Pelo visto só vai sobrar a Natália". Depois, Eliezer que dorme ao lado, é convidado para cantar junto, enquanto Vyni e Brunna reiniciam a paródia para mostrar a letra para ele.

Madrugada foi de tensão em torno do paredão

Enquanto Vyni fazia paródia, os demais participantes também seguiam monotemáticos: só se falava em paredão. O ator e cantor Arthur Aguiar contabilizou os votos que poderia receber.

Em conversa com a estudante Eslovênia, na cozinha da Xepa do BBB 2, ele diz que pode ser a escolha de Jessi, Natália e Lina.

Lucas se aproxima, então, Arthur explica a conversa para o capixaba: "eu acho que as três daqui vão em mim, e aí se a Bárbara e a Laís forem, seria cinco. Se elas não forem, fica três, e três é ok".

"Mas elas têm votado no PA", pondera Lucas. "Então, mas eu não acho que elas vão votar no PA agora, eu acho que elas vão votar em mim e tentar se salvar, entendeu?", conjectura Arthur.

Medo da torcida de Ludmilla redireciona atos de Arthur

Na mesma conversa, Arthur revela que não tem a intenção de puxar Brunna Gonçalves caso vá para a berlinda e tenha o poder do Contragolpe.

"Tem uma pessoa, com certeza, que eu puxaria. Porque, se ela bater [no Paredão], não volta, a não ser com a Nat", inicia Arthur Aguiar.

"A Brunna [Gonçalves]? Bárbara? Laís? Eu pensei nas três, mas pensei primeiro em Brunna", questiona Eslovênia. "Não, a Brunna tem torcida grande lá fora, e a Ludmilla [sua esposa] vai ajudar também", pensa o ator.

O brother segue falando sobre o motivo de não ter a dançarina e influenciadora como seu alvo. "Eu não puxaria por mais que eu não tenha nenhuma troca com a Brunna", destaca. "Imaginei isso", concorda Eslovênia.

"Eu não sou burro. Não vou comprar essa briga. Porque comprar uma briga com a Brunna não é só comprar uma briga com a Brunna. Não vou fazer isso. É jogar contra mim mesmo achando que ela me puxaria se fosse ela", continua.

"Ela me puxar, eu não estou comprando briga com ninguém, mas se eu puxar, eu estou comprando. Agora, acho que a Laís se bater com alguém que não seja a Nat, não volta. Dentro do jogo, quem é a Laís? Amiga da Bárbara", finaliza o ator.

Maria e Vyni

Maria e Vinícius seguiram conversando sobre a votação no Quarto Lollipop. Os brothers tentavam prever em quem Natália, Jessilane e Linn da Quebrada devem votar.

"Não sei em quem a Lina, Jessi e Natália iriam. Eu sei que a Jessi gosta muito de mim, mas ela está começando a pensar mais com estratégia. Eu acho que ela, para se salvar, não pensaria duas vezes antes de votar em mim", aponta Maria.

"A Lina eu realmente não sei. E a Natália, por mais que ela seja uma incógnita, ela já votou em mim, e com certeza, ela votaria de novo", observa.

Ela continua: "DG é uma incógnita. Scooby pode ser que sim. PA com certeza...". "Mas será que Lina, Jessi e Natália vão votar na mesma pessoa?", questiona Vinícius.

"Acredito que sim, porque elas fizeram isso da última vez. Naiara, Nat, Jessi e Lina foram no PA", relembra.

Maria também analisa: "só que a gente não sabe como é que é o Anjo, e o PA é Anjo...". Vinícius avalia: "se o Anjo não for autoimune, eles vão imunizar o DG".

"Se não for autoimune, eu acho que as quatro vão nele", alerta Maria. "Em quem?", pergunta o cearense. "No PA", responde a sister.

"As quatro quem?", pergunta o brother. "As quatro não, as três", corrige.

