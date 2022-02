Tiago Abravanel tem discussão com Arthur Aguiar no BBB 22 sobre jogar em equipe

Arthur Aguiar teve uma longa conversa com Tiago Abravanel e Douglas Silva na área externa da casa do Big Brother Brasil (BBB) 22, neste sábado (12). O ator conversou sobre alinhar votos e disse estar disposto a ceder indicação quando o grupo precisasse. O neto de Silvio Santos se estressou com a ideia e deixou a reunião.

"Dos quatro nomes que eu dei, você disse que votaria em três e não votaria em um. Ele disse que votaria em um e não votaria em três. Só nessa nossa conversa não chegamos num denominador comum, para que a gente chegue em um denominador comum, precisamos estar dispostos a ceder. Eu disse que eu estou disposto a ceder, o que eu não estou disposto a ceder é se eu tiver que ceder essa semana, na outra eu tenho que ceder de novo, na outra eu tenho que ceder de novo. Não vou jogar!", declarou Arthur Aguiar.

Tiago Abravanel, então, afirmou: "Mas isso é você que está estabelecendo amigo". E seguiu tentando explicar, mas se incomodou com a negação de Arthur: "O ponto é, você não quer ouvir o que eu tenho pra te falar, não adianta".

Arthur, então, disse: "Estou explicando e você não está disposto a ouvir". Tiago Abravanel concluiu: "Você que não está disposto a ouvir desde o começo". Arthur ficou em silêncio e o neto de Silvio Santos deixou a conversa.

Conversa terá nova rodada de ideias sobre o jogo

Legenda: Arthur Aguiar disse a brothers no BBB 22: "Acho que a gente não vai ter como jogar junto" Foto: Reprodução/TV Globo

Tiago Abravanel esfriou a cabeça e retornou a conversa com Arthur Aguiar. Novamente, ele ouviu o companheiro de Maira Aguiar e concordou em parte na necessidade de alinhar votos. Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby se aproximaram e entraram no bate-papo.

Com todos juntos, Arthur Aguiar explicou novamente a ideia de alinhar os votos e declarou: "jogar coletivo é coletivo. Esse é o objetivo".

Em seguida, Pedro começou a explicar em quem votaria: "eu acho que quem fez alguma coisa de mal... Quem fez algumas coisas de errado, tanto que, na minha cabeça, a pessoa que eu votaria, seria a Jess, porque ela fez a parada com o DG".

Arthur Aguiar confirma posição e diz: "também votaria nela". O surfista continuou o diálogo até que Tiago questionou Douglas: "você não votaria nem na Lina nem na Jessi?".

DG respondeu: "na semana que podiam votar, elas não votaram em mim. É uma coisa de reciprocidade". Arthur, então, concluiu: "Acho que a gente não vai ter como jogar junto mesmo. E tá tudo bem. Vocês não estão conseguindo entender que o pensamento é sobre salvar alguém e não sobre cada um".

Em seguida, Tiago Abravanel respondeu: "Eu entendi, eu tô dizendo que eu acho que, no momento atual, pra gente jogar junto, a gente tem que entender as possibilidades, e não em qualquer circunstância".

Depois, Arthur desabafou: "eu estou jogando sozinho há três semanas, é indiferente, tá tudo bem. Só quero deixar claro pra todo mundo que, no momento que o de vocês esteja na reta, pode ser que eu também não esteja aberto a votar em qualquer pessoa. Porque tem que ser via de mão dupla. Eu sinto que existe uma parada... Vocês são muito fechados e eu me sinto um agregado".

O quinteto foi interrompido com uma mensagem no telão para desocupar a área externa. Eles ficaram de continuar a conversa depois.