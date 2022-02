Tiago Abravanel diz que colegas não expressaram torcida para ele na prova do anjo

Após o término da prova do anjo no Big Brother Brasil (BBB) 22, neste sábado (12), Tiago Abravanel conversou com Arthur Aguiar na grama da área externa da casa e questionou sobre a torcida dos confinados. "Mexeu com o meu cérebro", disse o neto de Silvio Santos.

"Eu estava muito ligado em você e nem reparei nisso", respondeu Arthur Aguiar.

"Falaram o nosso nome, quando ele [Paulo André] já estava pegando a bolinha. Aí, tipo que mexeu com a minha cabeça. Mas é bom também. É uma resposta de muita coisa que eu preciso 'acordar'", declarou Tiago Abravanel.

Eliezer opina sobre Arthur e DG: "Procurando estratégia para salvar os dois"

Na casa, no quarto lollipop, Eliezer conversou com Vinícius, Eslovênia, Maria e Laís sobre Arthur Aguiar se sentir ameaçado e ir ao próximo paredão.

"Depois da Prova do Líder, a gente fez um exercício e caiu na piscina. Daí, ficou eu, DG e Brunna. Arthur chegou e começou a falar sobre jogo e voto. Ele estava falando que ele e o DG estão ameaçado e estavam procurando uma estratégia para salvar os dois", disse o designer.

"Eu não sei se ele perguntou ou afirmou se o meu voto continua sendo da Natália, e eu falei:' É claro, o meu voto vai ser da Natália'. Ele começou a fazer a contagem", destacou Eliezer.