Petrobras anuncia aumento da gasolina; veja novo preço do litro

O preço da gasolina irá aumentar em todo o País a partir desta terça-feira (9), anunciou a Petrobras. De acordo com a empresa, o litro do combustível terá uma alta de R$ 0,20, chegando a R$ 3,01, o que representa um aumento de 7,11%. Já o diesel não teve reajuste.

Segundo a companhia, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras neste ano. O último ajuste ocorreu em outubro de 2023, quando houve uma redução. E o último aumento ocorreu em agosto do ano passado.

"Desde a implementação da nova estratégia comercial, a Petrobras reduziu seus preços de venda para as distribuidoras em R$ 0,17/litro", diz nota da empresa.

Outra mudança anunciada pela Petrobras foi o reajuste do preço do litro do gás de cozinha de 13kg, que vai subir R$ 3,10, passando a R$ 34,70.

Sobe e desce no preço dos combustíveis

Os maiores valores de cada um dos combustíveis no primeiro semestre em Fortaleza foram na semana entre 11 e 17 de fevereiro. A gasolina comum era vendida a R$ 6,16/litro, enquanto o etanol era comercializado a R$ 4,61/litro.

Esse período coincide com as mudanças na tributação. Em fevereiro, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina e do diesel foi aumentado após determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que regulamenta a alíquota em todo o Brasil.

Ao longo dos meses, no entanto, houve queda no preço de ambos os combustíveis. O valor mais baixo da gasolina foi na semana de 28 de abril a 4 de maio: R$ 5,56/litro. Já o etanol chegou a ficar mais barato, mas o valor do litro mais baixo foi antes do reajuste do ICMS: na semana entre 21 e 27 de janeiro: R$ 3,95.

Confira os preços dos combustíveis em Fortaleza ao longo dos seis primeiros meses de 2024: