Preço da gasolina acumula queda de R$ 0,28 no 1º semestre em Fortaleza; etanol sofre alta

Vinte e oito centavos. Essa foi a variação observada no preço do litro dos dois principais combustíveis (gasolina comum e etanol) em Fortaleza ao longo dos seis primeiros meses de 2024. Enquanto o primeiro ficou mais barato no acumulado de janeiro a junho, o segundo está com um dos maiores valores do ano. Os dados são dos balanços semanais da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Na primeira semana de 2024, a gasolina comum estava sendo vendida a R$ 5,97/litro. Após ficar quatro semanas entre fevereiro e março com o preço médio do combustível acima dos R$ 6/litro, o produto ficou mais barato nos meses seguintes. Em maio, nova alta, porém abaixo de outros aumentos. Na última semana de junho, a gasolina comum era vendida em Fortaleza a R$ 5,69/litro, queda acumulada de R$ 0,28.

O etanol, por sua vez, seguiu o caminho oposto. Nos primeiros dias do ano, o combustível estava em R$ 4,31/litro e passou por ligeiras quedas ao longo de janeiro, mas com tendência de estabilidade. Em fevereiro, o produto ficou R$ 0,41 mais caro em somente uma semana. Após variar entre março e maio, o item voltou a subir. O etanol fecha o mês de junho vendido a R$ 4,59/litro, alta acumulada de R$ 0.28.

Sobe e desce no preço dos combustíveis

Os maiores valores de cada um dos combustíveis no primeiro semestre em Fortaleza foram na semana entre 11 e 17 de fevereiro. A gasolina comum era vendida a R$ 6,16/litro, enquanto o etanol era comercializado a R$ 4,61/litro.

Esse período coincide com as mudanças na tributação. Em fevereiro, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina e do diesel foi aumentado após determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que regulamenta a alíquota em todo o Brasil.

Ao longo dos meses, no entanto, houve queda no preço de ambos os combustíveis. O valor mais baixo da gasolina foi na semana de 28 de abril a 4 de maio: R$ 5,56/litro. Já o etanol chegou a ficar mais barato, mas o valor do litro mais baixo foi antes do reajuste do ICMS: na semana entre 21 e 27 de janeiro: R$ 3,95.

Confira os preços dos combustíveis em Fortaleza ao longo dos seis primeiros meses de 2024:

*Na semana entre 21 e 27 de janeiro, a ANP pesquisou os preços do etanol e da gasolina em somente um posto de combustível de Fortaleza.