Preço da gasolina sobe até R$ 0,26 em postos de Fortaleza; etanol também tem alta

Os preços do litro da gasolina comum subiram até R$ 0,26 nos postos de combustíveis de Fortaleza ao longo desta semana. Além disso, os valores do etanol também aumentaram na capital cearense, atingindo uma diferença de até R$ 0,80 em relação aos preços aplicados exatamente uma semana atrás, no dia 31 de janeiro.

O aumento da gasolina tem base no início da vigência das novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). As mudanças fazem com que, no Ceará, por exemplo, esses combustíveis voltem a ultrapassar o patamar de R$ 6.

No Estado, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina deve ser vendida pelo preço médio de R$ 6,06. Contudo, chega a R$ 6,14 na Capital. Em dois dos oito postos visitados pela reportagem do Diário do Nordeste nesta quinta-feira (8), estão sendo cobrados R$ 6,19 pelo litro do combustível.

Em alguns postos, também houve aumento em torno de R$ 0,30 no preço do diesel. Caso, por exemplo, de um estabelecimento localizado no cruzamento entre a Avenida Pontes Vieira e a Rua Barbosa de Freitas, em que o litro do combustível saiu de R$ 5,89 para R$ 6,19.

Veja também

Aumento do etanol

O reajuste nas alíquotas do ICMS afeta somente o preço da gasolina e do diesel. No entanto, em Fortaleza, também houve aumento no preço do litro do etanol em vários postos. Em um deles, localizado no cruzamento da Avenida Treze de Maio com a Rua Marechal Deodoro, o preço do combustível está R$ 0,80 mais caro.

Veja o comparativo de preços da gasolina e do etanol

O Diário do Nordeste foi a oito postos de combustíveis no último dia 31 de janeiro e retornou aos estabelecimentos nesta quinta-feira (8) para observar as variações de preços da gasolina e do etanol, principalmente. Veja, abaixo, e compare:

1- Av. Barão de Studart x R. Júlio Siqueira

Legenda: Posto localizado no cruzamento entre a Av. Barão de Studart e a R. Júlio Siqueira Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,99 e segue R$ 5,99

Etanol comum: R$ 3,95 para R$ 4,07

2- Av. Treze de Maio x R. Marechal Deodoro

Legenda: Posto localizado no cruzamento entre a Av. Treze de Maio e a R. Marechal Deodoro Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,93 para R$ 6,19

Etanol comum: R$ 4,09 para R$ 4,89

3- R. Torres Câmara x R. Dr. José Lourenço

Legenda: Posto localizado no cruzamento entre a R. Torres Câmara e a R. Dr. José Lourenço Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,99 e segue R$ 5,99

4- Av. Santos Dumont x Av. Barão de Studart

Legenda: Posto localizado no cruzamento entre a Av. Santos Dumont x a Av. Barão de Studart Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,99 e segue R$ 5,99

Etanol comum: R$ 3,95 para R$ 4,07

5- Av. Barão de Studart x Av. Santos Dumont

Legenda: Posto localizado entre a Av. Barão de Studart e a Av. Santos Dumont Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,99 e segue R$ 5,99

Etanol comum: R$ 3,95 para R$ 4,07

6- Av. Antônio Sales x Av. Barão de Studart

Legenda: Posto localizado entre a Av. Antônio Sales e a Av. Barão de Studart Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,99 e segue R$ 5,99

Etanol comum: R$ 4,09 para R$ 4,19

7- Av. Desembargador Moreira x R. Tomás Acioli

Legenda: Posto localizado entre a Av. Desembargador Moreira e a R. Tomás Acioli Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,93 para R$ 5,99

Etanol comum: 4,09 para R$ 4,19

8- Av. Pontes Vieira x R. Barbosa de Freitas

Legenda: Posto localizado entre a Av. Pontes Vieira e a R. Barbosa de Freitas Foto: Fabiane de Paula

Gasolina comum: R$ 5,99 para R$ 6,19

Etanol comum: R$ 3,95 para R$ 4,69