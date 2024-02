Com preços altos da gasolina, compensa abastecer com etanol em Fortaleza? Entenda

Desde o dia 1º de fevereiro, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina aumentou R$ 0,15, e o reflexo disso deve ser a alta no preço do combustível nos próximos dias, podendo ultrapassar novamente a barreira dos R$ 6 o litro na capital cearense. Em Fortaleza, os preços nos postos indicam que pode ser, em alguns casos, mais vantajoso abastecer com etanol.

O consultor na área de gás e petróleo, Bruno Iughetti, indica que, a depender do preço, o biocombustível pode ter melhor custo-benefício do que o combustível derivado do petróleo. Para isso, o litro do etanol deve ter "preço na bomba correspondente a até 70% do preço da gasolina".

De acordo com o Governo Federal, mais de 83% da frota brasileira é formada por carros flex, isto é, que podem ser abastecidos com gasolina e/ou álcool.

A gasolina nacional, inclusive, já conta com 27,5% de etanol na mistura, e essa porcentagem pode ser elevada para 30% com o programa Combustível do Futuro.

Leantamento em postos da Capital

O Diário do Nordeste percorreu alguns postos de Fortaleza na última quarta (31) e quinta-feira (1º) e fez um levantamento sobre qual dos dois combustíveis é mais vantajoso para abastecer o veículo. Em todos os locais, o custo-benefício do etanol era melhor do que o da gasolina.

Veja a lista de postos:

Posto Bela Vista 2 (cruzamento da avenida Barão de Studart com rua Júlio Siqueira - Joaquim Távora)

Gasolina comum: R$ 5,99;

Etanol: R$ 3,95;

Variação: R$ 2,04 (66%);

Compensa abastecer com etanol? Sim.

Legenda: Posto Bela Vista 2: compensa abastecer com etanol em detrimento da gasolina Foto: Fabiane de Paula

Posto Gentilândia (cruzamento da avenida 13 de Maio com a rua Marechal Deodoro - Benfica)

Gasolina comum: R$ 5,93;

Etanol: R$ 4,09;

Variação: R$ 1,84 (69%);

Compensa abastecer com etanol? Sim.

Legenda: Posto Gentilândia: compensa abastecer com etanol em detrimento da gasolina Foto: Fabiane de Paula

Posto Barão (cruzamento das avenidas Santos Dumont com Barão de Studart - Aldeota)

Gasolina comum: R$ 5,99;

Etanol: R$ 3,95;

Variação: R$ 2,04 (66%);

Compensa abastecer com etanol? Sim.

Legenda: Posto Barão: compensa abastecer com etanol em detrimento da gasolina Foto: Fabiane de Paula

Posto Shell no cruzamento das avenidas Barão de Studart com Antônio Sales - Aldeota

Gasolina comum: R$ 5,99;

Etanol: R$ 4,09;

Variação: R$ 1,90 (68,3%);

Compensa abastecer com etanol? Sim.

Legenda: Posto Shell no cruzamento das avenidas Barão de Studart com Antônio Sales: compensa abastecer com etanol em detrimento da gasolina Foto: Fabiane de Paula

Posto Serv 100 (cruzamento da avenida Desembargador Moreira com a rua Tomás Acioli - Dionísio Torres)

Gasolina comum: R$ 5,93;

Etanol: R$ 4,09;

Variação: R$ 1,84 (69%);

Compensa abastecer com etanol? Sim.

Legenda: Posto Serv 100: compensa abastecer com etanol em detrimento da gasolina Foto: Fabiane de Paula

Posto Shell no cruzamento da avenida Pontes Vieira com a rua Barbosa de Freitas - Dionísio Torres

Gasolina comum: R$ 5,99;

Etanol: R$ 3,95;

Variação: R$ 2,04 (66%);

Compensa abastecer com etanol? Sim.

Legenda: Posto Shell no cruzamento da Pontes Vieira com a Barbosa de Freitas: compensa abastecer com etanol em detrimento da gasolina Foto: Fabiane de Paula

Posto Petrobras (avenida Rogaciano Leite - Guararapes)

Gasolina comum: R$ 5,89;

Etanol: R$ 3,95;

Variação: R$ 1,94 (67%);

Compensa abastecer com etanol? Sim.

Com isso, o preço médio da gasolina nos postos pesquisados foi de R$ 5,95, enquanto do etanol chegou a R$ 4,01. A variação foi de R$ 1,94 (67%), o que indica que, na média, compensa abastecer com o biocombustível em vez do derivado do petróleo.

Os valores acima consideram, como método de pagamento, dinheiro, pix ou cartão de débito. Valores a prazo tem acréscimo proporcional, sem alterações significativas nas porcentagens calculadas, e indicam que abastecer com etanol para pagamento no crédito ainda é mais vantajoso do que encher o tanque com gasolina.

ANP avalia postos da Capital

Já segundo o mas recente levantamento semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que considera o período entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro, o preço médio do litro da gasolina em Fortaleza estava em R$ 5,95, enquanto o etanol custava R$ 4,20/l.

Nesse caso, considerando o valor médio dos dois combustíveis, abastecer com etanol em Fortaleza tem praticamente o mesmo custo-benefício de completar o tanque com gasolina, pelo fato de o preço do litro do biocombustível corresponder a 70,5% do valor do litro da gasolina.