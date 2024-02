Levi's fecha loja em shopping de Fortaleza e mantém duas unidades no Ceará

A marca de vestuário e acessórios Levi's fechou a loja que mantinha no RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. O informativo foi fixado na frente da unidade no shopping: "A Levi's RioMar Fortaleza informa o encerramento das atividades em 19/01/2024. Foi um prazer atendê-los".

Não havia informações acerca do motivo do encerramento das atividades no local, bem como se outra unidade seria aberta em Fortaleza.

Em nota, a marca afirmou nessa quinta-feira (1º) que o encerramento das atividades no RioMar se deu como forma de se adaptar ao "período atual, com foco na experiência do e-commerce e mantendo a expectativa de expansão de forma pontual e cirúrgica em praças que já são um desafio comercial".

A Levi's ainda informou que mantém abertas as outras duas lojas que funcionam atualmente no Ceará: no Iguatemi Bosque, na Capital, e no Outlet Premium Fortaleza, localizado na BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana.

Procurado pela reportagem, o RioMar Fortaleza também confirmou a saída da Levi's do shopping.

"Orientamos que procure o operador responsável para mais detalhes", disse o shopping quando questionado sobre a razão pelo fechamento da unidade.

Confira a nota da Levi's:

"O plano de negócios da Levi's, para 2024, é continuar se adaptando ao período atual, com foco na experiência do e-commerce e mantendo a expectativa de expansão de forma pontual e cirúrgica em praças que já são um desafio comercial. Por isso, a marca anuncia o fechamento da loja no Shopping Riomar Fortaleza. A marca segue mantendo opções para os clientes do estado, como a loja do Iguatemi Bosque, em Fortaleza, e o Outlet Premium Fortaleza, na Caucaia".