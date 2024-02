O que dá para comprar com até R$ 100 no Buraco da Gia, no Centro de Fortaleza, para o Carnaval?

O mosaico de roupas que se forma nos galpões ao redor da Catedral de Fortaleza, no Centro da cidade, ganha cada vez mais cor ao passo que se aproxima uma das datas comemorativas mais importantes para a economia brasileira: o Carnaval.

Tops em cores neon, dourado, prata, bem como as hot pants - shortinhos de cintura alta que lembram a parte de baixo de um biquíni - tomam conta dos paredões e manequins, além de muitas peças de fitilhos metalizados, lantejoulas e maiôs temáticos para a composição de fantasias: tudo por um preço menor do que encontraríamos em lojas tradicionais, de fato.

Legenda: Produtos relacionados ao Carnaval ganham manequins no Buraco da Gia Foto: Thiago Gadelha

Veja também

A assistente administrativa Lívia Barreto comprova. No galpão Buraco da Gia, comprou um conjunto metalizado de saia e top para um bloquinho de Carnaval. O conjunto saiu a R$ 30. Questionada sobre qual seria o seu orçamento para o dia de compras, ela disse prontamente que era o “menor orçamento possível” para curtir gastando pouco. “Mas estou atrás de comprar mais coisa”, diz.

Lorena Pereira, bancária, acompanhava a amiga Lívia e comprou uma saia e um top idênticos ao da amiga para a mesma festa. “Falta só a bolsinha para o look ficar completo”, brinca.

Legenda: Pochetes, famosas nos bloquinhos de Carnaval pela praticidade e segurança, custam R$ 15 Foto: Thiago Gadelha

E, de fato, a depender do gosto, uma breve caminhada pelos galpões permite montar um look completo - com bolsa - por até R$ 100 para cair na folia. Na Rua I do Buraco da Gia, as pochetes saem a partir de R$ 15. Assim, com R$ 45, é possível comprar o conjunto e uma pochete.

Considerando um orçamento de R$ 100, ficam livres R$ 55 para gastar com o que falta para incrementar a indumentária: acessórios e um calçado. Próximo ao local onde são vendidas as pochetes, as sandálias rasteiras para vários gostos custam a partir de R$ 35.

Looks com R$ 100

Pochete: R$ 15

Conjunto de roupa: R$ 45

Acessórios e calçado: R$ 55

Acessórios a partir de R$ 5

O look com rasteira, pochete e roupa soma R$ 80. Ainda sobram R$ 20 para os acessórios. Perto dali, é possível levar um brinco ou máscara para arrematar a fantasia por cerca de R$ 5 (caso a consumidora leve um brinco). Também há máscaras de Carnaval por R$ 8 e outros acessórios, como tiaras, por menos de R$ 10.

Legenda: Brincos temáticos de Carnaval custam a partir de R$ 5 no Centro de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

A loja em que é possível encontrar os acessórios é da empresária Sol Lima, que reformula a mercadoria para a chegada do Carnaval todos os anos. Nessa época, cerca de 50% dos produtos são relacionados ao período festivo. Em uma de suas cinco lojas, na Governador Sampaio, rua lateral ao Buraco da Gia, o movimento era intenso no último dia de janeiro.

Legenda: Sol Lima relata que o seu faturamento cresce cerca de 40% no Carnaval em relação a um mês comum com venda de acessórios relacionados à data Foto: Thiago Gadelha

“A gente se prepara muito para o Carnaval. Nós trabalhamos no fim de ano com as peças de festa e, no último dia do ano, já deixamos a loja toda colorida para quando voltarmos do recesso do início de janeiro. Assim, quando voltamos, a loja já está pronta para as pessoas comprarem as peças para o Carnaval”, conta Sol, destacando o foco do negócio no atacado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil