Com passagens de avião mais caras, turistas cearenses optam por viajar de ônibus no Carnaval

Em grandes feriados como o Carnaval, a demanda se intensifica na precificação das passagens aéreas e os clientes se deparam com tickets cada vez mais caros. Uma das opções para quem não quer perder a folia é viajar de ônibus.

Essa foi a escolha do professor Pablo Tahim e de seu grupo de amigos, que moram em Fortaleza e vão passar o feriadão em Recife. Ele conta que comprou um pacote de traslado de ônibus e hospedagem com café da manhã por um valor menor que o das passagens de avião.

“O que motivou a gente a ter que ir de ônibus foi porque as passagens de avião estavam em um preço exorbitante. Eu estava procurando passagens desde outubro, novembro e só encontrava passagens de R$ 1.600 de avião”, contou.

O grupo vai passar cerca de 12h em cada trajeto e vai acabar perdendo parte dos dias do Carnaval. “O Carnaval em Recife vai começar na quinta, mas a gente só vai conseguir na sexta por conta do trabalho. E aí a ideia era que a gente pudesse ir de avião para chegar o mais rápido possível e poder aproveitar. A gente vai sair na sexta a noite e curtir a partir do sábado a noite. Porque vai estar todo mundo cansado da viagem”, explica.

Caso escolham viajar de ônibus, os passageiros precisam administrar melhor o tempo disponível para viagem e lidar com o desgaste causado por longos trajetos terrestres. Em contrapartida, podem pagar pelo menos três vezes menos que em trajetos de avião.

Veja o comparativo dos preços das passagens para o Carnaval

Fortaleza - Recife (ida e volta)

Avião: R$ 2.336 a R$ 4.123 (em média 1h15 de duração)

Ônibus: R$ 459,00 a R$ 701 (em média 14h de duração)

Fortaleza - Salvador (ida e volta)

Avião: R$ 2.188 a R$ 4.547 (em média 2h de duração)

Ônibus: R$ 631 a R$ 724 (em média 1 dia e 4h de duração)

Fortaleza - Rio de Janeiro (ida e volta)

Avião: R$ 2.084 a R$ 8.301 (em média 4h de duração)

Ônibus: R$ 1.238 a R$ 2.155 (em média 2 dias e 4h de duração)

O levantamento feito em 24 de janeiro analisou passagens de ida para sexta-feira de Carnaval, 9 de fevereiro, e volta em 13 de fevereiro. Para o translado de avião, foram considerados apenas voos com no máxima uma parada.

As passagens aéreas fecharam 2023 com alta acumulada de 47,24%, com grande impacto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano com alta de 4,62%. Em Fortaleza, a inflação acumulada foi de 53,66%.

Alta nas vendas de passagens de ônibus

Os preços dos tickets aéreos começaram a encarecer em 2022, devido à demanda reprimida pela pandemia de Covid-19, conforme aponta o doutor em economia Joseph Vasconcelos. Ainda não há previsão para a normalização das tarifas, já que as companhias aéreas ainda não voltaram a ofertas assentos no mesmo patamar de 2019, segundo o especialista.

Joseph Vasconcelos Doutor em economia Aqueles que procuram se locomover em pequenas e média distâncias, devem procurar o transporte terrestre devido aos grandes preços dos bilhetes aéreos. Com esse novo fenômeno, pode ser que tenha alta também nos preços as passagens de ônibus, mas não na mesma proporção"

Com o encarecimento das passagens aéreas, as empresas de ônibus registraram aumento na procura por viagens para o período do Carnaval. O site de compras ClickBus teve aumento de 118% nas vendas para a data, considerando o mesmo período de 2023. Os destinos interestaduais mais procurados no portal saindo de Fortaleza são Recife (PE), Natal (RN), Salvador (BA), Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

A Buser, outra empresa de compras de passagens, registrou aumento de 53% nos bilhetes em 2023 e também prevê aumento para o carnaval.

A empresa de transporte terrestre Guanabara prevê aumento de 45% nas vendas em relação ao mesmo período de 2023, com 2 milhões e 100 mil passageiros no período em todo o País. Entre as rotas mais procuradas com partida em Fortaleza, estão Recife, Salvador, Parnaíba, Camocim, Teresina e Natal.