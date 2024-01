Contribuintes que ganham dois salários mínimos não vão mais pagar Imposto de Renda em 2024; entenda

[ATUALIZAÇÃO ÀS 10H DO DIA 10/01]: esta matéria foi atualizada com o novo posicionamento do Governo Federal. Procurado pela reportagem, o Ministério da Fazenda não se pronunciou sobre o caso, mas depois declarou o reajuste em um programa de TV.

Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412, contribuintes que recebem apenas dois salários mínimos (R$ 2.824) voltariam a pagar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) neste ano. No entanto, na noite dessa segunda-feira (22), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que faria a revisão da tabela do IR, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

A alíquota para essa faixa de rendimento seria de 7,5%. Caso não houvesse a atualização em 2024, a população com essa renda pagaria R$ 13,80 por mês, totalizando R$ 165,59 por ano.

Em 2023, o Governo Federal atualizou a cobrança do tributo para isentar quem recebe até R$ 2.640, valor correspondente a dois salários mínimos, mas naquele ano. Em 2024, o salário mínimo reajustado ultrapassou o teto estabelecido pela nova tabela do IR.

O presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Hamilton Sobreira, explica que para evitar isso seria necessária uma correção "mais justa”.

"Mesmo tendo havido uma atualização, a tabela do Imposto de Renda está aquém do que deveria ter sido atualizada", completa.

Questionada sobre a situação, a Receita Federal disse que não irá comentar sobre o caso. Ao assumir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu, ao longo do mandato, ampliar a isenção do IR progressivamente, até atingir os R$ 5 mil.