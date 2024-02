Arezzo inicia treinamento de mais de 1 mil funcionários em Uruburetama, no Ceará

A varejista de calçados Arezzo realiza, nesta sexta-feira (2), a integração de mais de 1 mil funcionários da antiga fábrica Paquetá, em Uruburetama, no interior do Ceará. Nesta sexta, o Diário do Nordeste presenciou o processo de recepção e a entrega de kits de boas-vindas para as equipes, na Escola Estadual de Educação Profissional Maria Auday Vasconcelos Nery.

Conforme a reportagem apurou, o processo ocorrerá em dois turnos, nesta sexta-feira. O fardamento da nova empresa começou a ser entregue há dois dias. A empresa, no entanto, não confirmou as informações até a publicação desta matéria.

O porta-voz da prefeitura e secretário administrativo de obras de Uruburetama, Francisco Paulino, informou que 1.200 funcionários foram absorvidos pela Arezzo.

Segundo ele, a marca de calçados de luxo pagou as verbas rescisórias devidas pela Paquetá Calçados, incluindo férias, 13º salário e cestas básicas, conforme acordado durante a negociação para assumir o parque fabril.

A Arezzo também assumiu o galpão da antiga Central de Abastecimento (Ceasa) do município, afirmou o secretário.

Conforme relatos, quando houve a confirmação das recontratações, há cerca de um mês, os funcionários rezaram para agradecer à manutenção dos empregos.