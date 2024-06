Quem são os 17 cearenses que podem pagar quase R$ 1 bilhão de imposto sobre fortunas

Uma taxação das grandes fortunas deve ter acendido um sinal de alerta para os bilionários mundiais. A ideia, que partiu da presidência brasileira do G20 (grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia), se entrasse em vigor hoje e levasse em conta as fortunas bilionárias em reais, afetaria 17 cearenses. O montante arrecadado apenas no Estado seria em torno de R$ 975 milhões.

Segundo a lista da Forbes de 2023, que traz os nomes das grandes fortunas, o mais impactado seria Mario Araripe, com uma fortuna estimada em R$ 13,9 bilhões. Assim, se cobrados os 2% de imposto sobre o valor, o empresário do setor das energias renováveis (Casa dos Ventos) precisaria desembolsar R$ 278 milhões.

Além dele, o segundo nome da lista de bilionários cearenses, Candido Pinheiro Koren de Lima, que tem sua fortuna advinda da Hapvida, precisaria pagar R$ 110 milhões de imposto referente a sua fortuna de R$ 5,5 bi.

Deste montante de 17 cearenses bilionários, seis possuem a fortuna estimada em R$ 1 bilhão. Assim, empatados com José Roberto Nogueira, proprietário da Brisanet, estão Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes, todos com a empresa M Dias Branco como fonte da fortuna. Para esse grupo a taxa significaria pagar R$ 20 milhões.

CONFIRA A LISTA DOS MAIS RICOS DO CEARÁ EM 2023

1. Mário Araripe e família

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 21º

Fortuna: R$ 13,9 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 278 milhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

2. Candido Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 67º

Fortuna: R$ 5,5 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 110 milhões

Fonte da fortuna: Hapvida

3. Maria Consuelo Leão Dias Branco

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 72º

Fortuna: R$ 5,05 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 100,1 milhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

4. Amarílio Proença de Macêdo e família

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 93º

Fortuna: R$ 3,8 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 76 milhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

5. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 127º

Fortuna: R$ 2,85 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 57 milhões

Fonte da fortuna: Hapvida

6. Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 129º

Fortuna: R$ 2,81 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 56,2 milhões

Fonte da fortuna: Hapvida

7. Carlos Jereissati e família

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 142º

Fortuna: R$ 2,68 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 53,6 milhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

8. Oto de Sá Cavalcante e família

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 169º

Fortuna: R$ 2,13 bilhões

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 42,6 milhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

9. José Bezerra de Menezes Neto e família

Posição no Ceará: 9º

Posição no Brasil: 213º

Fortuna: R$ 1,55 bilhão

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 31 milhões

Fonte da fortuna: BicBanco

10. Everardo Ferreira Telles e família

Posição no Ceará: 10º

Posição no Brasil: 239º

Fortuna: R$ 1,25 bilhão

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 25 milhões

Fonte da fortuna: Ypióca

11. Deusmar Queirós e família

Posição no Ceará: 11º

Posição no Brasil: 242º

Fortuna: R$ 1,19 bilhão

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 23,8 milhões

Fonte da fortuna: Pague Menos

12. José Roberto Nogueira e família

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Imposto que seria pago conforme a proposta do G20: R$ 20 milhões

Fonte da fortuna: Brisanet



Entenda melhor a proposta

A proposta prevê imposto mínimo de 2% sobre a fortuna de bilionários em dólares (um total de 3 mil pessoas mundo afora), o que geraria arrecadação anual de US$ 250 bilhões.

O estudo, encomendado pela presidência brasileira do G20, foi apresentado pelo economista francês Gabriel Zucman na última terça-feira (25). No documento, também está disposta a ideia de progressividade do sistema tributário global e os desafios para a implementação deste imposto.

Na hipótese de haver um imposto sobre as pessoas com uma fortuna de mais de US$ 100 milhões, a arrecadação anual pode também somar mais US$ 140 bilhões.

Ideia não tem consenso

Os Estados Unidos não concordam com a proposta e já comunicaram que vão rejeitar no G20 a taxação dos super-ricos. Com isso, está posto na mesa que não haverá consenso para o plano avançar no grupo das maiores economias do mundo e que está sendo presidido pelo Brasil (até novembro deste ano).

Porém, antes de ser aceita a proposta pelo G20 ou não, o presidente Lula, se quiser, pode dar o exemplo aos outros países e simbolicamente tentar fazer essa taxação no Brasil. Isso porque o padrão feito por Zucman pode ser implementado em grupo ou individualmente. Nesse caso, ele seria feita por meio de leis nacionais de taxação como, por exemplo, o imposto sobre fortunas.

Porém, neste caso, se fizer sozinho, o Brasil corre o risco das suas grandes fortunas migrarem para outros países que não adotarem tal medida. Neste contexto, o economista francês também propõe outras medidas, como a cobrança de uma "taxa de saída" que o bilionário pagaria por movimentar sua fortuna para outro país.

Até o momento a França se mostrou favorável a ideia do Brasil, que parece ter nessa proposta o seu grande feito nesta presidência do G20.