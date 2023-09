Por que o Ceará é a terra dos bilionários do Nordeste

Este conteúdo é apoiado por:

Listas de super-ricos costumam causar fascínio ou, no mínimo, curiosidade, entre os cidadãos em cujas contas bancárias estão depositados valores ordinários. Essa bisbilhotice fetichista pela fortuna alheia ocorre por toda parte do mundo e, no Ceará, tem motivo para ser forte.

O motivo é o elevado número de bilionários cearenses. Segundo os recém-divulgados números da Forbes referentes a 2023, o Ceará possui 17 bilionários. O seletíssimo grupo de ricaços é superior aos 16 da lista passada, mas impressiona ainda mais se comparado ao cenário do Nordeste.

RANKING DOS BILIONÁRIOS POR ESTADO

São Paulo: 105; Rio de Janeiro: 40; Santa Catarina: 35; Rio Grande do Sul: 20; Minas Gerais: 19; Ceará: 17; Paraná: 7; Goiás e Pernambuco: 6; Maranhão: 4; Bahia: 2; Espírito Santo, Pará e Paraíba: 1.

No total da região, há 30 pessoas com fortunas superiores a R$ 1 bilhão. O Ceará, portanto, concentra mais da metade dos super-ricos nordestinos.

O segundo estado do Nordeste com mais bilionários é Pernambuco, com seis. O terceiro é o Maranhão (4) e o quarto, a Bahia (2). Somados, esses três ainda têm cinco bilionários a menos que o Ceará, que até nacionalmente se destaca no ranking da Forbes, sendo o sexto colocado - não muito distante de Minas Gerais, com 19 bilionários, e Rio Grande do Sul (21).

O que explica o alto número de fortunas

No entanto, considerando que a economia do Ceará é apenas a terceira maior do Nordeste e está longe de ser uma das principais forças motrizes produtivas do Brasil, o que explica o expressivo número de fortunas que ultrapassam a marca bilionária no Estado?

Um dos fatores é a quantidade de empresas cearenses com capital aberto na Bolsa, número que cresceu nos últimos anos. Apesar do PIB de menor porte, o Ceará detém 9 companhias listadas, enquanto Pernambuco e Bahia, juntos, não atingem tal quantidade.

Estão listadas em Bolsa: M. Dias Branco, Hapvida, Arco Educação, Pague Menos, Aeris Energy, Grendene, Brisanet, Banco do Nordeste e Coelce (Enel Ceará).

Das 17 mega fortunas cearenses, 13 estão ligadas a negócios de capital aberto, nos setores de saúde privada, farmácia, indústria de alimentos, shoppings center e telecomunicações.

Essas empresas de grande porte captam recursos no mercado de capitais para executar projetos e financiar planos de expansão.

Grandeza e empreendedorismo

O tamanho das empresas, aliás, também ajuda a explicar o fenômeno. O Ceará é sede de companhias que concentram relevantes fatias de mercado em seus respectivos setores, como Hapvida, Pague Menos, M Dias Branco e Brisanet. Tais negócios disputam o topo de seus ramos de atuação e crescem ano após ano.

Outro motivador, claro, é a vocação empreendedora dos executivos cearenses que fundaram negócios lucrativos e edificaram as companhias a lugares de destaque nacional e internacional em setores potentes e competitivos.

CONFIRA A LISTA DOS MAIS RICOS DO CEARÁ EM 2023

1. Mário Araripe e família

Mário Araripe é empresário do setor de energias renováveis

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 21º

Fortuna: R$ 13,9 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 68

2. Candido Pinheiro Koren de Lima

Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 67º

Fortuna: R$ 5,5 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 77

3. Maria Consuelo Leão Dias Branco

Maria Consuelo Leão Dias Branco é uma das bilionárias da lista da Forbes

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 72º

Fortuna: R$ 5,05 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 88

4. Amarílio Proença de Macêdo e família

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 93º

Fortuna: R$ 3,8 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

Idade: 78

5. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 127º

Fortuna: R$ 2,85 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 50

6. Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 129º

Fortuna: R$ 2,81 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 52

7. Carlos Jereissati e família

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 142º

Fortuna: R$ 2,68 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 77

8. Oto de Sá Cavalcante e família

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 169º

Fortuna: R$ 2,13 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 75

9. José Bezerra de Menezes Neto e família

Posição no Ceará: 9º

Posição no Brasil: 213º

Fortuna: R$ 1,55 bilhão

Fonte da fortuna: BicBanco

Idade: 65

10. Everardo Ferreira Telles e família

Posição no Ceará: 10º

Posição no Brasil: 239º

Fortuna: R$ 1,25 bilhão

Fonte da fortuna: Ypióca

Idade: 78

11. Deusmar Queirós e família

Posição no Ceará: 11º

Posição no Brasil: 242º

Fortuna: R$ 1,19 bilhão

Fonte da fortuna: Pague Menos

Idade: 76

12. Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 56

13. Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 62

14. Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 58

15. Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 63

16. Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 61

17. José Roberto Nogueira e família

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: Brisanet

Idade: 59

