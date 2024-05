Preço da gasolina em Fortaleza sobe R$ 0,26 em uma semana, aponta ANP

O preço da gasolina comum voltou a subir em Fortaleza, conforme balanço semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor médio do litro do combustível na capital cearense entre 5 e 11 de maio foi de R$ 5,82, alta de R$ 0,26 ou 4,6% em relação à semana anterior.

Veja também Negócios Mesmo sem risco iminente de falta, supermercados de Fortaleza limitam a venda e sobem preço do arroz Negócios Pode faltar arroz no Ceará com enchente no Rio Grande do Sul? Entenda impactos

De acordo com a ANP, entre 28 de abril e 4 de maio, a gasolina comum em Fortaleza atingiu o menor preço de 2024 pelo litro. Nos postos pesquisados pela agência, o valor do litro era encontrado, em média, a R$ 5,56.

Ao longo dos últimos três meses, o preço do combustível vinha caindo na capital cearense. Desde a primeira quinzena de março, o valor médio do litro está abaixo dos R$ 6, e a queda continuou no mês de abril. Desde a primeira semana do mês anterior, a gasolina comum era encontrada abaixo dos R$ 5,70.

Durante a última semana, a ANP percorreu 46 postos em Fortaleza. A variação entre o menor valor encontrado (R$ 5,39) e o maior (R$ 6,19) chega a R$ 0,80 ou 14,8%. Demais combustíveis, como etanol e diesel S-10, tiveram tendência de estabilidade.

Apesar dessas mudanças, a gasolina na cidade, que já foi a mais cara do Nordeste, hoje é quarta mais barata da região dentre as capitais. São Luís é onde o preço médio do combustível é o menor (R$ 5,42/l), enquanto Aracaju teve o maior valor nesta semana (R$ 6,45/l).

Veja o preço médio da gasolina comum em Fortaleza nas últimas cinco semanas: