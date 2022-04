Enquete BBB 22: Lina, Eliezer ou Gustavo? Vote em quem você quer fora da casa

Eliezer, Lina e Gustavo estão no 13º paredão do Big Brother Brasil 22. Os brothers acabaram na berlinda após definição na noite desta sexta-feira (8) e a eliminação de um deles acontecerá no próximo domingo (10).

O trio foi formado durante a votação no programa desta noite. A dinâmica contou com indicação do líder da semana, Douglas Silva, além do voto dos brothers no confessionário. DG escolheu Lina para ir à berlinda.

Imunizado pelo anjo

O anjo da semana, Pedro Scooby, resolveu conceder o benefício da imunidade para o Paulo André. Os dois possuem um relacionamento dentro da casa e o surfista queria proteger o aliado.

"Foi em duas semanas seguidas ao paredão", comentou na entrega do colar. Os dois se abraçaram e PA agradeceu ao amigo pela semana imune. "Obrigada, irmão", disse.

Dinâmica divida

Realizando uma dinâmica mais inventiva, os brothers tiveram que votar nos participantes que eles queriam salvar ao invés de escolher o preferido ao paredão.

A votação aconteceu no confessionário e Eliezer, o menos votado para ser salvo foi ao paredão. Nesta sexta, teve direito a um contragolpe. Gustavo foi escolhido e não aconteceu o Bate e Volta.

Votação no confessionário:

Arthur Aguiar: votou em Scooby

votou em Scooby Eliezer: votou em Natália

votou em Natália Lina: votou em Jessi

votou em Jessi Paulo André: votou em Gustavo

votou em Gustavo Jessilane: votou em Natália

votou em Natália Gustavo: votou em Scooby

votou em Scooby Pedro Scooby: votou em Arthur

votou em Arthur Natália: votou em Jessi

