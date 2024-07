Saiba quem é Saera Targaryen, princesa e meretriz, no seriado 'A Casa do Dragão'

Um dos momentos mais aguardados pelos fãs de 'A Casa do Dragão' aconteceu no episódio que foi ao ar nesse domingo (28). Conhecido como 'a semeadura', no livro 'Fogo e Sangue', Rhaenyra reuniu bastardos Targaryen com a intenção de transformá-los em montadores de dragões.

A série trouxe informações sobre os personagens e finalmente o público pôde conhecer mais detalhes sobre Hugh, o ferreiro que será montador da fera Vermithor, maior e mais feroz dragão depois de Vhagar. O plebeu é filho de Saera Targaryen, tia de Rhaenyra. Sendo assim, faz sentido 'A fúria de bronze' aceitar Hugh, pois ele teria uma linhagem direta com o antigo montador de Vermithor, Jaehaerys I.

Veja também Zoeira Após um ano da morte de Sinead O'Connor, causa é revelada; entenda doença Zoeira Paolla Oliveira compartilha fotos vestida de noiva em festa Zoeira Otaviano Costa revela marca de cicatriz após cirurgia no coração: 'Essa aqui é a porta da vida'

Há diversas pistas sobre o passado de Hugh, mas tudo se confirma quando ele revela seu parentesco com os Targaryen para a esposa. O ferreiro conta a mulher que conheceu sua mãe, e que tinha vergonha dela por ser uma trabalhadora em uma casa dos prazeres. Ainda enquanto desabafa, ele fala que a mulher se diferenciava das outras trabalhadoras por ter cabelos prateados e ter uma posição privilegiada. O parentesco de Hugh com a família real se confirma quando o plebeu fala que a mãe costumava dizer que ele "não era diferente dos meninos de seus irmãos, Viserys e Daemon".

A princesa deserdada

Saera Targaryen é a filha mais problemática do Rei Jaehaerys I e da Rainha Alysanne, que perdeu seu título e se tornou meretriz.

Desde muito cedo, a princesa deu trabalho para os pais. Quando criança era mimada e fazia pegadinhas maldosas, mas ao crescer suas brincadeiras tomaram outro tom. Saera começou a realizar festas de sexo, que acabaram chegando aos ouvidos de Alysanne. A boa rainha ficou chocada, o que resultou em uma série de punições para a princesa. No entanto, nenhum dos castigos resolveu o problema. Já sem esperanças, os pais a enviaram para se tornar uma Irmã Silenciosa, responsável por cuidar dos funerais.

A mulher passou um ano e meio executando a função, até que fugiu sem deixar qualquer vestígio. A jovem foi encontrada pouco depois em Lys, uma das cidades livres, vivendo como prostituta. A rainha sofreu muito com o destino de sua filha e tentou manter contato por meio de cartas, já que o rei tinha a proibido de procurar Saera e a deserdou.

Jaehaerys nunca perdoou Saera e manteve distância. A reconciliação entre ambos nunca aconteceu.

Em 'Fogo e Sangue' é mencionado que Saera teve três filhos bastardos e que eles até mesmo tentaram reivindicar o trono quando o avô morreu, mas Viserys terminou sendo o herdeiro. No entanto, no livro não especificam se Hugh é um dos filhos da princesa. A escolha do seriado, no entanto, está sendo elogiada por adicionar profundidade ao personagem e por criar uma explicação coerente para seu vínculo com Vermithor.