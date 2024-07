Otaviano Costa revela marca de cicatriz após cirurgia no coração: 'Essa aqui é a porta da vida'

O apresentador Otaviano Costa voltou para casa, na última sexta-feira (26), depois de uma cirurgia de coração para tratar um aneurisma da aorta que ele descobriu no início do mês passado por acaso. Em entrevista ao "Fantástico", exibida neste domingo (28), ele falou sobre o procedimento. A atriz Flávia Alessandra, esposa do cuiabano, relatou os momentos de tensão durante operação.

"A primeira coisa que eu fiz foi... as meninas que trabalham aqui em casa colocaram uns balõezinhos lindos...Aí eu fui perto do meu piano ali e voltei... foi muito emocionante. E abracei as meninas todas, foi aquela farra. misto de emoção, reencontro, do sonho ou pesadelo que acabou", contou Otaviano sobre o retorno para o lar.

O apresentador revelou que o problema foi descoberto após ele realizar uma viagem em família. "Fiz uma viagem para Buenos Aires com a família para curtir Corpus Christi e uma dorzinha pequena começou a surgir aqui na minha costela. Voltei para o Rio".

Na conversa, Otaviano fez questão de abrir a blusa para mostrar a cicatriz e declarou: "Essa aqui é a porta da vida"

Ecocardiograma mostrou problema

Por conta do que sentiu, ele resolveu buscar um médico no retorno da Argentina. Após o pedido de um ecocardiograma, descobriu um problema grave que nada tinha relação com a dor inicial — o aneurisma da artéria aorta, já num estágio avançado.

A válvula aórtica é uma estrutura que se abre com cada batimento cardíaco para permitir a passagem de sangue do coração para o corpo. Uma válvula aórtica normal tem três válvulas, chamada tricúspide, como se fossem três "portinhas" por onde o sangue passa e elas fecham, impedindo que o sangue retorne pro coração. O Otaviano nasceu só com duas válvulas, no caso, bicúspide

Segundo Otaviano, ele detectou o problema em 2007. "A gente foi detectando qual a evolução dessa aorta. Dois anos, um ano e meio, fazia e tava tudo muito calmo. Só que aí eu fui deixando, eu passei me negligenciando, passei dois anos sem fazer o meu check up", lembrou Otaviano.

Cirurgia durou mais de oito horas

Ainda em entrevista, Flávia Alessandra relatou os sentimentos durante a cirurgia que o marido passou.

"É um cenário assustador, quando volta. Não é uma cirurgia simples. Foram oito horas, eram dois drenos com sangue saindo. Ele teve uma mini complicação, digamos assim, que foi um sangramento que continuou, que era coagulação até regular isso. Acho que foi as piores horas da minha vida.", explicou Flávia.