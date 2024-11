Padre é afastado do cargo após autorizar gravação do clipe de Sabrina Carpenter em igreja

Um clipe da cantora pop estado-unidense Sabrina Carpenter levou a um padre de Williamsburg, em Nova York, perder o cargo de supervisor pastoral.

Segundo informações obtidas pelo jornal The Guardian, o padre Jamie Gigantiello foi dispensado de funções de supervisão e governança por 'má administração'.

O fato ocorreu após o padre permitir que a cantora gravasse cenas provocantes dentro da Igreja Católica da Bem-Aventurada Virgem Maria no clipe do hit 'Feather' (pena, em inglês).

A música fala sobre o alívio de terminar um relacionamento e a leveza de 'tirar alguém da cabeça'.

Nas imagens finais do clipe, Sabrina aparece com um vestido curto preto e um véu chegando à igreja. Ela dança no altar, fica de joelhos e desliza sobre uma cruz.

INVESTIGAÇÃO POR MÁ ADMINISTRAÇÃO

Em dezembro de 2023, Jamie Gigantiello já havia sido rebaixado de função pela gravação do clipe.

Na época, o padre disse que a intenção era fortalecer os laços entre artistas e se desculpou pelo vídeo.

Com a polêmica, uma investigação da conduta do religioso foi realizada pela empresa Alvarez & Marsal e Sullivan & Cromwell LLP.

O padre é acusado de realizar transferências financeiras não autorizadas para um ex-assessor da prefeitura de Nova York.

Jamie Gigantiello também teria violado protocolos da Paróquia Nossa Senhora do Monte Carmelo.