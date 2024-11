Leandro Hassum viverá Silvio Santos em novo filme sobre o apresentador no cinema; veja mais

O humorista Leandro Hassum dará vida ao apresentador Sílvio Santos (1930-2024) em filme previsto para agosto de 2025. O longa "Silvio Santos Vem aí" aborda os bastidores da criação do Programa do Sílvio Santos — reconhecida, pelo Guiness Book, como atração de televisão mais duradoura do mundo.

As primeiras imagens de Leandro Hassum caracterizado como Sílvio Santos foram divulgadas nesta quarta-feira (20). Nas fotos, o humorista aparece com o visual que o fundador do SBT tinha nos anos 1970, quando ainda não tinha o corte e o penteados assinados por seu fiel cabelereiro, Jassa.

As informações são da Revista Quem.

Legenda: Leandro Hassum caracterizado como Sílvio Santos Foto: Fernando Pastorelli

Primeiro aniversário de morte

Silvio Santos faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. Apenas um mês depois, estreou filme estrelado por Rodrigo Faro sobre a vida do apresentador, que é uma das principais referências da televisão brasileira.

A nova obra, prevista para estrear no mês em que a morte do apresentador completará um ano, tem direção de Cris D’Amato. O roteiro será de Paulo Cursino, que assina sucessos de bilheteria como a franquia "De pernas pro ar", estrelado por Ingrid Guimarães.

Para protagonizar o filme, Leandro Hassum teve que se mudar temporariamente para São Paulo, onde as gravações do longa acontecem.

O humorista vive nos Estados Unidos e, ao voltar para o Brasil nessa curta temporada, falou sobre a saudade que sentirá da neta, que vive nos EUA.