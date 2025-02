‘Barrado no Baile’ do BBB 25: Veja quem João Gabriel vetou da Festa do Líder desta quarta-feira (12)

João Gabriel precisou escolher um participante para ser enviado ao quarto do ‘Barrado no Baile’ do Big Brother Brasil (BBB) 25, antes da primeira Festa do Líder da temporada.

O goiano optou por barrar Daniele Hypolito. Além de ficar fora da festa, a sister está isolada da casa com direito apenas a pão, água e banheiro.

Mas há uma esperança para a ginasta: ela tem um quebra-cabeça de 300 peças disponível no quarto do 'Barrado no Baile'. Caso o desafio seja concluído, ela ganha o direito de ir à festa. Caso não consiga, Daniele voltará para a “casa mais vigiada do Brasil” apenas no fim da comemoração.

"Se essa pessoa for muito, mas muito boa em quebra-cabeça, ela vai ficar umas 4 horas para montar esse quebra-cabeça, ou então ela vai voltar para casa somente quando a Festa terminar", ponderou o apresentador Tadeu Schmidt.

Legenda: Daniele Hypolito no Quarto do Barrado no Baile do BBB 25 Foto: Reprodução/TV Globo

PRIMEIRA FESTA DO LÍDER

Após o fim das duplas do reality show, João Gabriel venceu a última disputa pela liderança e conquistou o direito de ter a primeira Festa do Líder da edição. O tema da comemoração é “Rodeio”, já que ele e também seu irmão gêmeo, João Pedro, atuam como salva-vidas de rodeio desde a adolescência.

A comemoração tem touro mecânico, comidas e bebidas típicas de Goiás, além de telões com vídeos dos dois. A pista de dança foi personalizada com o nome de João Gabriel, e a noite está sendo embalada pelo ritmo sertanejo, o preferido do líder.

