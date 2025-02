BBB 25: Dinâmica 'resta um' distribui vetos para a Prova do Líder; veja quem está fora da disputa de quinta (13)

Antes da primeira Festa do Líder, os brothers participaram de uma nova dinâmica no Big Brother Brasil (BBB) 25: um jogo no estilo "resta um" que resultou no veto de duas pessoas da Prova do Líder de quinta-feira (13).

Na dinâmica, cada jogador tinha duas plaquinhas com o seu rosto em uma bancada, na qual os adversários tiravam as plaquinhas uns dos outros. Para ser eliminado, cada brother ou sister tinha que ser escolhido duas vezes nas diversas rodadas da atividade.

“Então, vai ser assim: na sua vez, você vai lá e tira uma vida da pessoa que você quer tirar do 'resta um', arranca a plaquinha e deixa em cima da mesa. É a pessoa que você não quer que ganhe o poder do veto", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

O último que restasse com uma plaquinha ganhava o poder de vetar alguém da Prova do Líder. Camilla foi a última após o “resta um” e ganhou o primeiro poder de veto. Ela decidiu barrar Diogo da disputa de quinta-feira (13).

Por ser escolhido, Diogo teve direito a um contragolpe. Ele optou por vetar Gracyanne Barbosa.

