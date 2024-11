Patricia Abravanel abre Teleton 2024 com discurso de homenagem a Silvio Santos

Patricia Abravanel apareceu em um vídeo no início da exibição do Teleton 2024, neste sábado (09) para falar sobre Silvio Santos, seu pai e fundador do SBT, que morreu no último mês de agosto. A homenagem foi a única menção a Silvio, já que a edição não terá nenhuma grande homenagem a ele, como já anunciado pela também filha e vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti.

"Estou com essa missão tão especial de dar o pontapé inicial desse projeto incrível que é o Teleton. Afinal, são 27 anos transformando vidas, e tudo isso começou lá atrás em 1998, quando Silvio Santos abraçou essa causa com tanto carinho. Ele amava estar aqui, ele amava ajudar os pacientes da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e, principalmente, ele amava quando você se unia com a gente nessa grande corrente", começou Patricia, que comandará ainda o encerramento da maratona Teleton.

"Nesses últimos dias, saíram muitas notícias sobre homenagens a Silvio Santos durante o Teleton. O que eu posso dizer é que a maior homenagem que nós podemos fazer a ele é justamente estarmos juntos pela AACD. Foram mais de 20 anos de ele vindo aqui nesse palco pedir apenas cinco reais”, complementou a apresentadora.

Ela, então, fez o mesmo apelo que o pai fez por todos os anos anteriores: “Pegue seu telefone e faça essa doação. Neste ano precisamos de 35 milhões de reais. Sabemos que é muito dinheiro, mas sabemos da generosidade de cada brasileiro e vamos chegar ao nosso objetivo.”

No dia 29 de outubro, Daniela Beyruti reforçou em lançamento do Teleton 2024 para a imprensa, que o pai não gostava de explorar a imagem de pessoas que já se foram: "A gente não vai fazer com ele algo que ele não queria que fizesse para os outros.”

"[A gente quer] tirar essa expectativa das pessoas, até porque ele já foi homenageado já nesses dias. Se ele soubesse o quão querido foi para o Brasil, seria uma coisa maravilhosa. Mas a gente quer continuar com o Teleton do jeito que [Silvio] sempre quis. Com a mesma dedicação e seriedade, o que já é uma homenagem", finalizou a vice-presidente.

O Teleton 2024 já contou com as presenças de Eliana e Fátima Bernardes. Também são esperados nomes como Renato Aragão, Adriane Galisteu, Tom Cavalcante, Maisa Silva e Tati Machado, Sonia Abrão e Ana Furtado.