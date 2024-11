Claudia Raia desabafa sobre etarismo na arte: 'Dos 40 aos 80 a mulher fica no buraco'

Aos 57 anos, Claudia Raia aproveitou a passagem pelo programa Mulheres Positivas, de Fabi Saad, nesta quinta-feira (07), para desabafar sobre o etarismo, especialmente no mundo artístico, onde, segundo ela, mulheres maduras têm perdido espaço.

Na entrevista, a atriz com 40 anos de carreira refletiu sobre as complicações que mulheres maduras enfrentam no mercado de trabalho da indústria do entretenimento: "Dos 40 e poucos até os 80, a mulher fica num buraco.”

A ex-global deixou ainda uma provocação ao público do programa, exibido na Record News. "Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque. E eu sempre fiz isso, sou produtora desde os 19 anos", lançou.

Claudia, que deu à luz o terceiro filho aos 56 anos, mencionou também que luta para mudar essa realidade. "Sou uma lutadora, e, como figura pública, meu papel é segurar a mão de outras mulheres e dizer: 'Vamos colocar o pé na porta e seguir em frente'”, destacou.

Na sequência, Raia relembrou sua própria trajetória na produção teatral. "Diziam que musicais não faziam parte da nossa cultura, mas eu insisti. Produzi e foi um sucesso. Isso me deu uma autonomia incrível, e hoje sigo investindo em projetos que me desafiam”, reforçou.

Ela produziu a peça Menopausa, que estreia no começo do ano que vem em Portugal. O espetáculo tem como premissa discutir o tema tabu entre as mulheres, trazendo à tona, de maneira leve e bem-humorada como Claudia sabe ser, os desafios das mulheres da meia idade.

Claudia Raia anunciou sua despedida da Rede Globo em julho deste ano. “Nas nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias, sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa", disse ela em um vídeo publicado na época.