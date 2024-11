Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Cabocla' desta terça-feira (12) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges fica furioso e diz que Belinha está proibida de sair do quarto.

Resumo completo de 'Cabocla' desta terça-feira

Boanerges fica furioso e diz que Belinha está proibida de sair do quarto. Depois de um tempo, Emerenciana consegue fazer as pazes com Boanerges. Maria percebe que Luís está cada vez mais abatido. Belinha se irrita por ter que continuar presa no quarto. Luís manda Neco tomar cuidado com Boanerges. Generosa descobre manchas no corpo de Felício.

Tomé percebe novamente que está sendo observado e acha que são capangas de Justino. Mariquinha aceita conhecer o pretendente que Justino arrumou para ela. Emerenciana deixa que Belinha passeie no jardim. Justino avisa a seus capangas que vai esperar Felício morrer para dar um jeito em Tobias. Bina tenta, em vão, animar Zuca para o casamento.

Luís fica chocado depois que Neco lhe mostra a miséria em que vivem alguns habitantes da região. Neco vai até a fazenda de Boanerges para falar com Belinha. Emerenciana vê Neco. Emerenciana manda Neco ir embora, mas ele diz que só vai depois de conversar com Belinha. Luís fala para Neco que ele está deixando Emerenciana nervosa demais. Neco decide ir embora.

Tobias se desespera quando o médico diz que Felício foi surrado. Luís confessa para Emerenciana que se tornou amigo de Neco. Boanerges fica furioso ao descobrir que Felício sofreu uma tocaia. Tomé diz a Mariquinha que desconfia que alguns capangas de Justino estavam nas terras de Felício, deixando-a preocupada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.