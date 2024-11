Maíra Cardi marca cirurgia de retirada de PMMA para tentar engravidar

Maíra Cardi, 41, anunciou nesse último fim de semana que já marcou a cirurgia para retirar o procedimento estético polimetilmetacrilato (PMMA) de seu rosto, para tentar engravidar do terceiro filho. Segundo a influenciadora, ela teve a substância injetada em seu corpo sem saber dos riscos, e tem sofrido com inchaços em seu rosto. O PMMA é conhecido por não ser reabsorvível pelo organismo.

"Vou em três médicos para fazer minha cirurgia já semana que vem. Porque esse mês eu já vou liberar para engravidar, e tenho que ter feito a cirurgia", comenta.

Veja também Ser Saúde O que é PMMA? Veja os riscos da substância que causou inchaço no rosto da influenciadora Maíra Cardi Zoeira Maíra Cardi celebra os 6 anos da filha, sem a presença de Arthur Aguiar

Casada com Thiago Nigro, o "Primo Rico", Maíra disse que primeiro vai tentar engravidar naturalmente. "Se não der certo, vamos tentar a FIV [Fertilização In Vitro]", compartilhou em vídeo no TikTok.

Segundo Maíra, na próxima semana ela já estará no período fértil. Ela revelou o desejo de ter novos filhos em setembro do ano passado.

A ex-BBB é mãe de Lucas, do relacionamento com Nelson Rangel, e Sophia, de seu casamento com Arthur Aguiar.