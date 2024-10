Maíra Cardi celebra os 6 anos da filha, sem a presença de Arthur Aguiar

A coach e ex-BBB Maíra Cardi celebrou, nesse domingo (20), o aniversário de 6 anos da filha caçula, Sophia, fruto do relacionamento com o cantor e vencedor do BBB Arthur Aguiar. O artista, no entanto, não foi visto na comemoração.

Maíra posou nas fotos ao lado da filha e do atual marido, Thiago Nigro. O tema escolhido para a celebração foi o filme “Lilo & Stitch”, da Disney. O evento aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares da coach, e alguns famosos, como Biah Rodrigues e Sorocaba.

Nas redes sociais, Maíra deu detalhes da escolha do tema: "Sophia escolheu o tema da festa do Stitch, e como ele vive na praia, decidimos decorar com elementos que remetessem a isso. Todo ano fazemos uma grande parada, tipo aquelas da Disney, e então perguntamos: ‘E agora? O que temos do mar, filha?’ Foi aí que ela nos surpreendeu: ‘Quero que o Moisés abra o mar com seu cajado e só depois entrem os personagens do mar da Disney. Depois, quero que o Noé venha com sua arca e todos os animais da Disney’. Claro que ficamos boquiabertos com sua criatividade, mas ela ainda é uma criança de apenas 6 anos”, escreveu.

A coach ainda disse que também presenteou crianças carentes com uma festa exatamente igual à de Sophia.