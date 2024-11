Ryan Gosling faz aniversário de 44 anos; relembre 10 filmes do ator

O ator canadense Ryan Gosling faz aniversário de 44 anos nesta terça-feira (12). Ao longo da carreira, ele já atuou em diversos filmes, sendo "Barbie" (2023) o mais recente, além de diversas comédias, romances, musicais e dramas.

Para celebrar a data, o Diário do Nordeste selecionou as 10 obras estreladas pelo artista mais bem avaliadas no Rotten Tomatoes — plataforma que reúne críticas de produções audiovisuais.

Relembre 10 filmes com Ryan Gosling

'Drive' (2011)

Sinopse: Durante o dia um motorista trabalha como mecânico e dublê em filmes de Hollywood, enquanto que à noite ele presta serviços para a máfia. Ele é ameaçado de morte após um roubo fracassado, colocando em risco as vidas do motorista, Irene e seu filho.

'La La Land' (2016)

Sinopse: Na cidade dos sonhos, a atriz Mia e o pianista de jazz Sebastian se apaixonam e juntos vão em busca de seus sonhos, tentando fazer o relacionamento dar certo.

'Dois Caras Legais' (2016)

Sinopse: Um detetive particular e um criminoso se juntam para resolver o caso de desaparecimento de uma garota e o suicídio de uma estrela pornô.

'Half Nelson — Encurralados' (2006)

Sinopse: Dan Dunne trabalha como professor em uma escola secundária, localizada na vizinhança pobre do Brooklyn. Desiludido com a realidade, ele não cumpre o currículo padrão da escola e tenta, de alguma forma, incentivar seus alunos a estudar os direitos alcançados com a Guerra Civil americana. Para tanto, Dan tenta ensiná-los a pensar por si próprios, incentivando a troca de trabalhos entre eles. Porém, fora de sala, Dan recorre às drogas para superar a desilusão. Um dia ele é pego, logo após uma aula, por uma de suas alunas, Drey. Apesar da diferença de idade e das condições sociais, eles aos poucos se tornam bons amigos.

'A Grande Aposta' (2015)

Sinopse: Baseado na história real de quatro cidadãos comuns que enxergaram o que os grandes bancos, a mídia e o governo ignoraram: o colapso global da economia. Um ousado investimento os leva até o lado sombrio do sistema bancário, onde todos e tudo é posto em questão.

'Barbie' (2023)

Sinopse: Viver na Barbielândia significa ser perfeita em um lugar perfeito. A não ser que você tenha uma crise existencial. Ou você seja um Ken.

'Blade Runner 2049' (2017)

Sinopse: Em Blade Runner 2049, após os problemas enfrentados com os Nexus 8, uma nova espécie de replicantes é desenvolvida, de forma que seja mais obediente aos humanos. Um deles é K, um blade runner que caça replicantes foragidos para a polícia de Los Angeles. Após encontrar Sapper Morton (Dave Bautista), K descobre um fascinante segredo: a replicante Rachel teve um filho, mantido em sigilo até então. A possibilidade de que replicantes se reproduzam pode desencadear uma guerra deles com os humanos, o que faz com que a tenente Joshi, chefe de K, o envie para encontrar e eliminar a criança.

'O Primeiro Homem' (2018)

Sinopse: "O Primeiro Homem" conta a fascinante história por trás da primeira missão tripulada à lua. Concentra-se em Neil Armstrong e na década que o histórico voo da Apollo 11 aconteceu.

'Namorados para Sempre' (2010)

Sinopse: Casados há vários anos e com uma filha pequena, Cindy e Dean são jovens da classe trabalhadora que passam por um momento de crise, vendo o relacionamento ser contaminado por uma série de incertezas. Ele trabalha como pintor, enquanto ela é enfermeira de uma clínica. Eles seguem em frente e tentam superar os problemas, se baseando no passado que fez com que se apaixonassem um pelo outro.

'Tudo pelo Poder' (2011)

Sinopse: neste eletrizante thriller político, um jovem idealista participa da campanha presidencial de um governador democrata. Aos poucos, ele começa a entender o jogo sujo de poder e terá que decidir onde se encaixa.