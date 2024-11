Ator sul-coreano Song Jae Rim, do dorama 'Queen Woo', morre aos 39 anos

O ator Song Jae Rim, de 39 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (12), em seu apartamento na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. O artista atuou em diversos doramas, sendo a série "Queen Woo" (2024) a mais recente deles.

A Polícia informou à agência de notícias Yonhap que o corpo do artista foi achado por volta das 12h30 do horário local por um amigo que tinha planos de almoçar com ele. A autoridade detalhou que não identificou sinais aparentes de crime.

A família do ator declarou ao veículo sul-coreano que deseja realizar um pequeno funeral envolvendo apenas familiares, e não divulgou a causa da morte.

Song iniciou a carreira como ator no filme estreou no filme "Atrizes" (2009) e ganhou popularidade por pelo como um guerreiro leal ao rei no k-drama "A Lua Abraçando o Sol" (2012). Mais tarde, ele ganhou ainda mais popularidade ao aparecer no reality show "We Got Married" (2014). Neste ano, o ator integrou o elenco da série "Queen Woo" (2024), apontada como a versão sul-coreana de "Game of Thrones".