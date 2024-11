Casal morre atropelado a caminho de igreja em Caucaia; motorista suspeito é preso

Um casal foi atropelado e morto nesse domingo (11) no bairro Capuan, em Caucaia, quando estava a caminho da igreja onde congregavam. O marceneiro Cleiton Alves e a esposa, a professora Dalva Alves, eram evangélicos e estavam acompanhados do filho, que ficou ferido na ocorrência. Um motorista, de 51 anos, foi preso em flagrante pelo homicídio culposo no trânsito.

Veja também Ceará Padre Ailton Costa e Silva morre aos 45 anos, em Fortaleza Ceará Jogador de futebol amador de 19 anos morre após passar mal em partida na Areninha do Pici

A Polícia Militar informou que o homem conduzia o veículo que teria atingido a família. Ao realizarem o teste do bafômetro no suspeito, os agentes de segurança identificaram a presença de álcool acima da permitida, confirmando a embriaguez ao volante. A prisão dele foi realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO).

Segundo a nota de falecimento, divulgada nas redes sociais pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tempo Central em Capuan, as vítimas estavam se deslocando a pé, próximas ao endereço do templo, quando foram atropeladas.

O casal não resistiu aos ferimentos e morreu. O filho sobreviveu e está hospitalizado com escoriações leves e fratura no fêmur, conforme divulgou a instituição religiosa nesta segunda-feira (11). Ele deve ser submetido a uma cirurgia.

"Deixamos as nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável", lamentou a igreja.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi feito procedimento com fundamento no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro — homicídio culposo no trânsito.