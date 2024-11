Jogador de futebol amador de 19 anos morre após passar mal em partida na Areninha do Pici

O jogador de futebol amador Rodrygo do Vale morreu nesse sábado (9), aos 19 anos, após passar mal durante uma partida do esporte realizada na Areninha do Pici, no bairro Planalto Pici.

Descrito como "educado", "companheiro" e "responsável", o jovem teve passagem pelo Clube Atlético Cearense e era presença comum nos jogos ocorridos no local.

É como explica Bergson Xavier, de 33 anos, também jogador amador, em entrevista ao Diário do Nordeste.

No dia, os dois estavam jogando pelo mesmo time, o Arrudão do Pici, e a equipe rival era de jogadores da Barra do Ceará, contextualiza Bergson. Segundo ele, a frequência dos jogos no local é praticamente diária e todos se conhecem.

Rodrygo não transpareceu nenhuma questão ou incômodo de saúde antes do ocorrido, apesar do fato de que, ao chegar no local, estava mais “cabisbaixo”, como notou Bergson.

“Rodrygo sempre quando chegava na Areninha, por ser muito educado, falava com todo mundo, pegava na mão de todo mundo. Dessa vez, a gente, os que mais conhecem ele, notou ele diferente”, lembra.

“Ele chegou tranquilo, mas não falou com ninguém. Passou por mim e não falou, estava cabisbaixo, até comentei com os meninos. Foi estranho para a gente por ser uma pessoa que sempre falou com todo mundo”

Apesar do comportamento, Bergson reforça que Rodrygo era “um menino saudável”. “Ele tinha feito teste para jogar em um clube e passou em todos os exames, estava saudável”, afirma.

Rodrygo entrou em jogo no segundo tempo e, nas contas do amigo, jogou menos de 10 minutos até começar a passar mal. O jogador entrou para assumir a posição que era de Bergson, que foi a última pessoa com quem falou.

“Ele disse: ‘Vai lá pra frente, porque me colocaram para jogar aqui de volante’. Dei cinco, seis passadas, e ele passou por mim, trombou no meu ombro. Entendi que podia ser uma batida normal, mas ele caiu se ajoelhando e virando de frente para mim”, contextualiza.

Bergson se aproximou de Rodrygo e também se ajoelhou, chegando a pensar que o jovem passava por uma convulsão. “Quando me ajoelhei, vi ele revirando os olhos, aí me preocupei mais”, avança.

A partida foi encerrada e o jogador foi levado até a UPA do Autran Nunes no carro de um integrante do outro time.

Bergson, que destaca que a Areninha fica em frente ao Cuca Pici, ressalta que os arredores do local não possuem estrutura de saúde.

“Nunca vi uma ambulância lá, não sei se tem paramédico (no Cuca), mas no momento não tinha nem viatura, nem ambulância”, afirma, apelando pela presença de um veículo do tipo para casos assim. “Aconteceu com o Rodrygo, quantos mais tem que acontecer pra gente ter um amparo?”, defende.

O jovem teve, conforme os médicos, um “mal súbito” que levou a um “ataque fulminante do coração”.

Nas redes sociais, o Clube Atlético Cearense fez uma postagem de condolências pelo falecimento do jogador.

“Um atleta dedicado e muito responsável, o Atlético Cearense está de luto. Que Deus possa confortar o coração de amigos e familiares”, escreveu o clube no Instagram.